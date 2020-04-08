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Сюрприз для сына: Мама Дана Балана выступит на шоу Голос країни-10

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 17:15
Сюрприз для сына: Мама Дана Балана выступит на шоу Голос країни-10
Людмила Балан (фото: 1+1)

В это воскресенье зрители телеканала «1+1» увидят заключительный эпизод этапа «нокауты» на «Голосі країни-10». За участие в прямых эфирах будут соревноваться участники команды Тины Кароль

На «Голосі країни-10» продолжаются «нокауты», где участники из команд звездных тренеров соревнуются за участие в прямых эфирах, исполняя на сцене песню сольно. По результатам предыдущих выпусков стали известны имена четвертьфиналистов из команды MONATIK, Дана Балана и ПТП с NK.

Стало известно, что в заключительном эпизоде ​​этапа «нокауты» на главной вокальной сцене страны, зрители увидят выступление мамы звездного тренера проекта Данная Балана.

Людмила Балан посетит «Голос країни», чтобы сделать сюрприз для сына и поддержать его на проекте.

Сюрприз для сына: Мама Дана Балана выступит на шоу Голос країни-10

Сюрприз для сына: Мама Дана Балана выступит на шоу Голос країни-10

Людмила Балан (фото: 1+1)

В родной Румынии, она известна как телеведущая и певица. В одном из интервью в «Світському житті» артист даже признался, что помог матери сделать новый концепт проекта, получивший положительные отзывы в Румынии. Из-за насыщенного графика и концертов, певец общается с родителями редко, поэтому увидеть на сцене одного из них никак не ожидал.

На «Голос країни» Людмила Балан приехала с подарком – на главной вокальной сцене она исполнит украинскую народную песню «Горіла сосна, палала», которую поют молодоженам на свадьбе. Как призналась женщина на сцене, подготовила эту песню на всякий случай на будущее для Тины Король и Дана Балана. Чем обернется такой решительный поступок матери и как отреагирует сын на неожиданный сюрприз, зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 были внесены изменения в график трансляции вокального шоу «Голос країни», а прямые эфиры перенесли. Также стало известно, как именно зрители смогут использовать приобретенный билет на прямые эфиры или генеральные репетиции прямых эфиров. Организаторы шоу рекомендуют использовать его, посетив любое другое шоу телеканала «1 + 1», съемки которого состоятся после завершения карантина. Также зрители смогут вернуть билеты.

Смотрите вокальное шоу "Голос страны-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1".

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Новости Украины тв-шоуDan BalanГолос країни 10
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