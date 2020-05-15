Сыночки с нетерпением ждут: ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Певица отметила, что карантин пошел их семье только на пользу

Певица ALYOSHA и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя скоро станут многодетными родителями - в конце апреля пара объявила о третьей беременности артистки. Супруги уже воспитывают двоих сыновей, а вот пол будущего ребенка пока держат в секрете. Алена с удовольствием делится в сети нежными фото "в положении" и рассказывает, как проходит эта беременность. В интервью "Фактам" она рассказала о своих ощущениях и планах, а также о жизни семьи на карантине. К слову, 14 мая у певицы был день рождения - ей исполнилось 34 года. Этот день они провели в семейном кругу на свежем воздухе.

ALYOSHA предпринимает необходимые меры предосторожности и старается особо не переживать.

"Никакой тревожности не испытываю, опасности — тоже. Воспринимаю все происходящее совершенно обычно. С точки зрения мер предосторожности наша семья вряд ли отличается от остальных. Мы следим за гигиеной, но не настолько фанатично, как другие. Единственное, что расстраивает, что некоторые люди не всегда следят за своим здоровьем, не поддерживают иммунитет в целом, а обращаются за помощью, когда стало уже совсем плохо. Подобное поведение может критично сказаться и на их жизни, и на здоровье окружающих. Мне бы этого не хотелось", — сказала исполнительница.

Алена также раскрыла, почему они с мужем довольно долго скрывали новость о будущем пополнении в семье.

"Для людей я прежде всего артист, а не жена и просто женщина, поэтому мое положение их мало интересует. Для зрителей я создаю музыку, выступаю, пою. И тут ничего не останавливается и не меняется: беременность не мешала мне продолжать ни сценическую, ни творческую деятельность. О будущем ребенке не хотелось говорить во всеуслышание. Когда мы с Тарасом поняли, что готовы разделить радостную новость с окружающими, мы это сделали", - заявила артистка.

Фото: ALYOSHA и Тарас Тополя (пресс-служба певицы)

Что касается капризов беременных, ее это не затронуло.

"На вкусы, предпочтения и так далее мое положение никак не повлияло. Просто третья беременность — далеко не первая (улыбается). По ощущениям точно. Да, немного тяжелее, но каких-либо существенных изменений в себе не наблюдаю. Главное, что беременность очень нас обрадовала", - говорит певица.

По словам Алены, сыновья Марк и Роман очень ждут появления малыша, а муж так и вовсе хотел двойню.



"Тарас воспринял очень позитивно. Он даже хотел, чтобы была двойня. Но мне тогда пришлось бы очень тяжело: наверное, на какое-то время точно пришлось забыть не только о карьере, но и вообще о музыке. Просто не хватало бы времени. И сыночки отреагировали радостно — уже с нетерпением ждут, когда мама покажет малыша. Уверена, на правах старших будут помогать во всем", - поделилась беременная звезда.

Фото: ALYOSHA с мужем и детьми (instagram.com/alyoshasinger)

Рассказала ALYOSHA и о карантинных буднях своей семьи, которые очень похожи на жизнь многих других семей - она готовит, занимается детьми и уборкой, а также разбирает свой гардероб.

"Каждый день не похож на предыдущий. В первые дни карантина, еще в марте, я, наверное, как и большинство украинцев, занялась уборкой в доме. Вычистила все, включая труднодоступные места. Да что там квартира, мы даже в парке у дома успели порядки навести. Не забывали и о семейных праздниках — отмечали в узком кругу дни рождения родственников. Из традиционного — ежедневно с Романом делаем уроки: утром онлайн-занятия с учителями, вечером — домашние задания. Пришлось вернуться в первый класс (улыбается). А вот сразу после нашей беседы планирую пересмотреть коробочки со своей концертной бижутерией и избавиться от того, что уже не сможет пригодиться, например, от сережек без пары. Дело в том, что ни на гастроли, ни на выступления я не покупаю что-то дорогое из аксессуаров — часто теряется. Был горький опыт", - рассказала артистка.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

При этом самоизоляция пошла их отношениям с Тарасом только на пользу.



"Повлиял хорошо. Мы много времени проводим вместе, а с продолжением карантина такая возможность есть еще минимум до 22 мая. Он нас еще больше сплотил, дал возможность поговорить по душам, рассказать о внутренних переживаниях, увидеть и присмотреться друг к другу немного с другой стороны. Думаю, этот период пойдет на пользу всем: и детям, и родителям и просто парам. У нас с Тарасом одни и те же ценности: семья и дети на первом месте! Мы этим дорожим. Да, у нас могут быть разногласия — мы такие же люди, как и все… Главное, что наша любовь и ее глубина — это наша духовная связь. Она намного сильнее всех глупостей и "острых углов", - откровенно поделилась Алена.

Напомним, Тарас Тополя признался, почему у их с ALYOSHA старшего сына американское гражданство.

Автор: Марина Настевич