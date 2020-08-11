Свой маленький мир: Настя Каменских без макияжа очаровала уютным домашним кадром

Певица призналась, что просто обожает свое семейное гнездышко
Настя Каменских после свадьбы с Потапом живет с любимым мужем в загородном доме с бассейном, где с удовольствием проводит время и наводит уют. Во время строгого карантина она устраивала там онлайн тренировки и целые фотосессии, благо места хватает. Сейчас звезда вернулась из поездки в Турцию и покорила поклонников милым домашним снимком.
На фото Настя предстала в уютном домашнем костюмчике из футболки и шортов белого с голубым цветов. На лице певицы практически нет макияжа, а ее роскошные кудри свободно рассыпались по спине. Артистка сидит на деревянном полу и смотрит на камеру с легкой улыбкой.
В подписи она призналась, что очень любит находиться в своем доме.
Настя Каменских показала уютный домашний лук (фото: instagram.com/kamenskux)
"Дома всегда так классно! Здесь самые приятные пробуждения, вкусные завтраки и самые родные люди (а сейчас еще и Мими с ее маленькими Мимусиками) Дома даже атмосфера особенная, потому что создана именно мною и близкими. Как приятно каждый раз возвращаться в этот свой маленький мир и просыпаться в нем. Доброе утро, друзья", - написала Каменских.
Фолловеры согласились с артисткой и оставили ей много душевных отзывов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.
К слову, на днях любимая собака Насти Каменских Мими родила щенков и певица с удовольствием нянчится с очаровательными малышами.