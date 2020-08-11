Свій маленький світ: Настя Каменських без макіяжу зачарувала затишним домашнім кадром

Настя Каменських після весілля з Потапом живе з коханим чоловіком у заміському будинку з басейном, де із задоволенням проводить час і наводить затишок. Під час суворого карантину вона влаштовувала там онлайн тренування і цілі фотосесії, благо місця вистачає. Зараз зірка повернулася з поїздки в Туреччину і полонила шанувальників милим домашнім знімком.

На фото Настя з'явилася в затишному домашньому костюмчику з футболки та шортів білого з блакитним кольорів. На обличчі співачки практично немає макіяжу, а її розкішні кучері вільно розсипалися по спині. Артистка сидить на дерев'яній підлозі і дивиться на камеру з легкою посмішкою.

У підпису вона зізналася, що дуже любить знаходитися в своєму будинку.

Настя Каменських показала затишний домашній лук (фото: instagram.com/kamenskux)

"Вдома завжди так класно! Тут найприємніші пробудження, смачні сніданки та найрідніші люди (а зараз ще і Мімі з її маленькими Мімусиками) Вдома навіть атмосфера особлива, тому що створена саме мною і близькими. Як приємно щоразу повертатися в цей свій маленький світ і прокидатися в ньому. Доброго ранку, друзі", - написала Каменських.

Фолловери погодилися з артисткою і залишили їй багато душевних відгуків.

Як завжди Чарівна

Така спокійна

Добрий ранок чудова незрівнянна дівчина Настя просто супер Красуня

Ти дуже красива і приваблива, правда ти приголомшлива

Красива

Сама найкраща і найкрасивіша

Будинок як окремий всесвіт де ти можеш забути про все

Так, вдома добре. І стіни лікують...

Ви як завжди прекрасні

Ви чудо!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого чоловіка і розповіла, який же він насправді.

До речі, днями улюблена собака Насті Каменських Мімі народила цуценят і співачка із задоволенням няньчиться з чарівними малюками.