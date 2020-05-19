Светлана Тарабарова беременна во второй раз: нежные фото певицы

Украинская певица Светлана Тарабарова необычным способом объявила о своей второй беременности – певица сняла чувственную черно-белую фотосессию, кадрами которой поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

На серии новых фото Тарабарова позирует в разных образах. На исполнительнице – белый брючный костюм, а также разные боди. При этом на снимках украинская певица держит палец у губ, словно призывая всех держать ее счастье в секрете.

Светлана подчеркнула, что самой красивой женщина становится именно в период беременности.

«Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая!» – рассказала в своем Instagram TARABAROVA.

Певица также призвала девушек поддержать этот импровизированный флэшмоб «Никаких комплексов – ты самая красивая! Девочки, я знаю, что у многих из вас есть сказочные фото с животиком, поэтому выкладывайте их с хэштегом #найкрасивіша, и давайте наполним этот мир красотой, любовью и нежностью».

Отметим, что 29-летняя исполнительница уже воспитывает сыночка Ивана, который родился в сентябре 2018 года. Также у исполнительницы есть супруг – Алексей Бондарь, с которым она познакомилась в 2011 году в Одессе. Через 5 лет знакомства пара официально расписалась.

Светлана Тарабарова с сыном Ваней

Тем временем фолловеры певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями: