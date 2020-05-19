Світлана Тарабарова вагітна вдруге: ніжні фото співачки

Українська співачка Світлана Тарабарова незвичайним способом оголосила про свою другу вагітність – співачка зняла чуттєву чорно-білу фотосесію, кадрами якою поділилася зі своїми передплатниками у соцмережах.

На серії нових фото Тарабарова позує в різних образах. На виконавиці – білий брючний костюм, а також різні боді. При цьому на знімках українська співачка тримає палець біля губ, немов закликаючи всіх тримати її щастя в секреті.

Світлана наголосила, що найкрасивішою жінка стає саме в період вагітності.

«Незважаючи на труднощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що вагітна жінка найкрасивіша!» – розповіла в своєму Instagram TARABAROVA.

Співачка також закликала дівчат підтримати цей імпровізований флешмоб «Ніяких комплексів – ти найгарніша! Дівчатка, я знаю, що у багатьох з вас є казкові фото з животиком, тому викладайте їх з хештегом #найкрасивіша, і давайте наповнимо цей світ красою, любов'ю та ніжністю».

Зазначимо, що 29-річна виконавиця вже виховує синочка Івана, який народився у вересні 2018 року. Також у виконавиці є чоловік – Олексій Бондар, з яким вона познайомилася в 2011 році в Одесі. Через 5 років знайомства пара офіційно розписалася.

Світлана Тарабарова з сином Ванею

Тим часом фолловери співачки поспішили засипати її захопленими коментарями: