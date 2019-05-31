Светлана Ореховна: Лобода похвасталась упругими ягодицами на видео

Лобода продолжает делиться с поклонниками различными моментами с подготовки к своей очередной музыкальной премии. Так, скандальная украинская певица посетит российскую премию МУЗ-ТВ, которая состоится 7 июня. Теперь Светлана Лобода часто отмечает поклонникам, что активно готовится к этому события. И хочет блистать на сцене на пике своей формы.

Так, на своей instagram-страничке Лобода поделилась с поклонниками мотивационным видео, на котором показала лишь небольшую часть тренировки. Лобода выполняет глубокий присед. Такое упражнение отлично тренирует мышцы ног, а также особенно хорошо подтягивает ягодицы, особенно если выполнять его с дополнительным весом (однако под наблюдением опытного тренера).

На Лободе серая спортивная форма – короткая футболка, обтягивающие лосины, а также массивные кроссовки.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

При этом Лобода "не заморачивалась" с подписью: "Подпиши видео", - призвала она многомиллионную армию поклонников. И последние не заставили себя долго упрашивать:

"Светлана Ореховна)"

"Тот момент, когда через 2 дня лето…"

"Вниз и вверх! Вниз и вверх! У Светы попа как орех"

"Можно перепеть хит Каменских, после видоса, теперь не "Попа, как у Ким", а так: "Попа Лободы, Попа Попа Лободы, Попа Лободы, Попа Попа Лободы"

"С юмором все норм! Булка раз, булка два - я же Света Лобода"

"Конечно же: Все люди, как люди, а я суперзвезда!"

"Ведь та подруга, что упруга, не останется без друга!"

"Опа опа качайся попа!"

"Есть ради кого))"

"Ореховое настроение"

"Боже, какая вы идеальная"

"Без труда не вытащишь рыбку из пруда))"

"Два орешка у Золушки)"

Также четь позже Лобода показала поклонникам новое фото со своей недавней фотосессии. На снимке утонченная Лобода позирует в кожаном белье. Образ довершают лаконичные украшения и узкие очки.

"Качаю прЭсссссс, хочу быть красивой! Скоро премия Муз-ТВ", - подписала снимок Светлана.

Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что до этого Лобода уже показывала пару кадров с этой фотосессии.

Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах. Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения. А также объяснила, как она репетирует между концертами.

А до этого Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки.