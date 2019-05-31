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Світлана Ореховна: Лобода похвалилася пружними сідницями на відео


Лобода активно готується до виходу на сцену музичної премії

Лобода продовжує ділитися з шанувальниками різними моментами з підготовки до своєї чергової музичної премії. Так, скандальна українська співачка відвідає російську премію МУЗ-ТВ, яка відбудеться 7 червня. Тепер Світлана Лобода часто зазначає шанувальникам, що активно готується до цієї події. І хоче блищати на сцені на піку своєї форми.

Так, на своїй instagram-сторінці Лобода поділилася з шанувальниками мотиваційним відео, на якому показала лише невелику частину тренування. Лобода виконує глибокий присід. Така вправа відмінно тренує м'язи ніг, а також особливо добре підтягує сідниці, особливо якщо виконувати її з додатковою вагою (проте під наглядом досвідченого тренера).

На Лободі сіра спортивна форма – коротка футболка, обтягуючі лосини, а також масивні кросівки.

Відео: instagram.com/lobodaofficial

При цьому Лобода "не заморочуюся" з підписом: "Підпиши відео", - закликала вона багатомільйонну армію шанувальників. І останні не змусили себе довго просити:

  • "Світлана Ореховна)"
  • "Той момент, коли через 2 дні літо..."
  • "Вниз и вверх! Вниз и вверх! У Светы попа как орех"
  • "Можна переспівати хіт Каменських, після відоса, тепер не "Попа, як у Кім", а так: "Попа Лободи, Попа Попа Лободи, Попа Лободи, Попа Попа Лободи"
  • "З гумором все норм! Булка раз, булка два - я ж світлана Лобода"
  • "Звичайно ж: Все люди, как люди, а я суперзвезда!"
  • "Ведь та подруга, что упруга, не останется без друга!"
  • "Опа опа гойдайся попа!"
  • "Є заради кого))"
  • "Горіховий настрій"
  • "Боже, яка ви ідеальна"
  • "Без праці не витягнеш рибку із ставка))"
  • "Два горішка у Попелюшки)"

Також трохи пізніше Лобода показала шанувальникам нове фото зі своєї недавньої фотосесії. На знімку витончена Лобода позує в шкіряній білизні. Довершують образ лаконічні прикраси і вузькі окуляри.

"Качаю прЕсссссс, хочу бути красивою! Скоро премія Муз-ТВ", - підписала знімок Світлана.

Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що до цього Лобода вже показувала пару кадрів з цієї фотосесії.

Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Лобода розбурхала відвертим танцем в екстремально коротких шортах. Співачка показала, де і як відточує танцювальні рухи. А також пояснила, як вона репетирує між концертами.

А до цього Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої донечки.

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