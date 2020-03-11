Светится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стиле

Беременная вторым ребенком Джамала не собирается сбавлять обороты и ведет активный образ жизни, продолжая выступать на сцене и даже путешествовать. Так, недавно певица посетила Нидерланды, где с удовольствием погуляла по живописным улочкам Амстердама и посетила теплицы, где выращивают тюльпаны. Цель своего визита артистка пока не стала раскрывать, но намекнула, что она связана с Евровидением 2020, что пройдет в мае в Роттердаме.

А по возвращению домой Джамала совершила яркий выход в свет - она посетила церемонию вручения Шевченковской премии в Национальной опере Украины им. Т. Г. Шевченко. Снимками с мероприятия звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Для появления на публике 36-летняя знаменитость выбрала оригинальное платье в пол с этническим красно-белым орнаментом. Облегающий наряд красиво подчеркнул заметно округлившийся животик беременной артистки.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Свой эффектный образ артистка дополнила белыми босоножками на каблуке, а волосы оставила распущенными.

"Національна премія України імені Тараса Шевченка в День народження

видатного поета. Що може бути краще? Була щаслива приєднатись до святкового концерту і привітати лауреатів. Сьогодні був великий концерт, в якому брали участь @babkin_official @the_hardkiss @pianoboy_official @viviennemort @go_a_band ⠀Вітаю всіх лауреатів, але особливо радію успіхам моїх друзів:

⁃ Опера-реквієм “Йов” Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка — лауреатка в номінації “Театральне мистецтво”.

⁃ Мої любі @dakhabrakha з альбомом “Шлях” здобули перемогу в номінації “Музичне мистецтво”.

Пишаюся вами, друзі! Мрію, що коли виросту, так само отримаю Шевченківську премію", - поделилась эмоциями артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети тут же заметили, что беременность Джамале очень к лицу и она просто светится от счастья.

Джамала, Вы очень красивая !!

Яка ж Ви гарна, вагітність найкраща прикраса

Яка гарна!!! Вам дуже личить це вбрання!!!

Очень красивый костюм, фото супер! Джамала, поздравляю с беременностью!

Вау, Джамало, ви шикарно виглядаєте

Красотка

Ви нереально чудово виглядаєте. Красуня

Джамалка ти просто красунька!!

твоя премія не за горами ) дякуємо тобі!

Какой животииик. Вам так идёт беременность

Ой какооой животиииик уже. Как же Вы расцветаете изо дня в день

Бомба, дуже круто, нехай Боженька вас береже!

Выглядите как всегда - потрясающе

Какой красивый наряд

Дуже пасує вагітність

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала рассказала о реакции своего мужа Бекира Сулейманова на новость о пополнении в семье.