Світиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стилі

Вагітна другою дитиною Джамала не збирається зменшувати обороти і веде активний спосіб життя, продовжуючи виступати на сцені і навіть подорожувати. Так, нещодавно співачка відвідала Нідерланди, де з задоволенням погуляла мальовничими вуличками Амстердаму і відвідала теплиці, де вирощують тюльпани. Мету свого візиту артистка поки не стала розкривати, але натякнула, що вона пов'язана з Євробаченням 2020 року, що пройде в травні в Роттердамі.

А по поверненню додому Джамала вчинила яскравий вихід у світ - вона відвідала церемонію вручення Шевченківської премії в Національній опері України ім. Т. Р. Шевченка. Знімками з заходу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для появи на публіці 36-річна знаменитість обрала оригінальне плаття в підлогу з етнічним червоно-білим орнаментом. Облягаючий наряд красиво підкреслив помітно кругленький животик вагітної артистки.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Свій ефектний образ артистка доповнила білими босоніжками на підборах, а волосся залишила розпущеним.

"Національна премія України імені Тараса Шевченка в День народження

видатного поета. Що може бути краще? Була щаслива приєднатись до святкового концерту і привітати лауреатів. Сьогодні був великий концерт, в якому брали участь @babkin_official @the_hardkiss @pianoboy_official @viviennemort @go_a_band ⠀Вітаю всіх лауреатів, альо особливо радію успіхам моїх друзів:

⁃ Опера-реквієм "Йов" Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка — лауреатка у номінації "Театральні мистецтво".

⁃ Мої любі @dakhabrakha з альбомом "Шлях" здобули перемогу у номінації "Музичне мистецтво".

Пишаюся вами, друзі! Мрію, що коли виросту, так само отримаю Шевченківську премію", - поділилася емоціями артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі відразу ж помітили, що вагітність Джамалі дуже до лиця і вона просто світиться від щастя.

Джамала, Ви дуже гарна !!

Яка ж Ви гарна, вагітність найкраща оздоба

Яка гарна!!! Вам дуже личить це вбрання!!!

Дуже гарний костюм, фото супер! Джамала, вітаю з вагітністю!

Вау, Джамало, ви чудово виглядаєте

Красуня

Ві нереально чудово виглядаєте. Красуня

Джамалка ти просто красунька!!

твоя премія не за горами ) дякуємо тобі!

Який животииик. Вам так йде вагітність

Ой какооой животиииик вже. Як же Ви расцветаете з дня на день

Бомба, дуже круто, нехай Боженька береже вас!

Виглядаєте як завжди - приголомшливо

Який красивий наряд

Дуже пасує вагітність

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала розповіла про реакцію свого чоловіка Бекіра Сулейманова на новину про поповнення в родині.