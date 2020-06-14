Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму

Избранником певицы оказался народный депутат Украины 7-го созыва
35-летняя солистка группы НеАнгелы Слава Каминская не скрывала, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее появился новый возлюбленный, но до недавнего времени скрывала его личность. При этом певица рассказывала, что они видятся очень часто и у мужчины прекрасные отношения с ее детьми, но они пока что не живут вместе. Что ж, звезда решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала совместное фото с избранником в разделе сториз своего Instagram.
Любимым Славы оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба.
Слава Каминская впервые рассекретила нового возлюбленного Сергея Кацубу (фото: instagram.com/babaslavka)
Артистка никак не подписала снимок, а позже выложила в ленту кадр, на котором позирует с мамой избранника – Натальей Гордиенко. Она является женой бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы.
На фото женщины мило улыбаются, сидя рядом на креслах и прижавшись друг к другу головами. При этом Слава одета в длинное черное платье в белый горошек с необычным вырезом в районе живота, и черные босоножки. Наталья же выбрала белый летний брючный костюм и кеды.
"Свекрушенька", – коротко, но емко подписала кадр Каминская.
Слава Каминская со своей новой свекровью явно подружились (фото: instagram.com/babaslavka)
Пользователи сети принялись обсуждать снимок Славы - кто-кто восхищается красотой обеи женщин, а некоторые возмущены ее политическими взглядами.
Скриншот комментариев
Интересно, что в Википедии указано, что Сергей Кацуба женат и воспитывает двоих сыновей.
Напомним, ранее Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа - певица неожиданно стала блондинкой.
Автор: Lite