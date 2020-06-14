Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму

35-летняя солистка группы НеАнгелы Слава Каминская не скрывала, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее появился новый возлюбленный, но до недавнего времени скрывала его личность. При этом певица рассказывала, что они видятся очень часто и у мужчины прекрасные отношения с ее детьми, но они пока что не живут вместе. Что ж, звезда решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала совместное фото с избранником в разделе сториз своего Instagram.

Любимым Славы оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба.

Слава Каминская впервые рассекретила нового возлюбленного Сергея Кацубу (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка никак не подписала снимок, а позже выложила в ленту кадр, на котором позирует с мамой избранника – Натальей Гордиенко. Она является женой бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы.

На фото женщины мило улыбаются, сидя рядом на креслах и прижавшись друг к другу головами. При этом Слава одета в длинное черное платье в белый горошек с необычным вырезом в районе живота, и черные босоножки. Наталья же выбрала белый летний брючный костюм и кеды.

"Свекрушенька", – коротко, но емко подписала кадр Каминская.

Слава Каминская со своей новой свекровью явно подружились (фото: instagram.com/babaslavka)

Пользователи сети принялись обсуждать снимок Славы - кто-кто восхищается красотой обеи женщин, а некоторые возмущены ее политическими взглядами.

Тааааккк.... интриги, скандалы, расследования. Слава вышла замуж? Кто он? Где он? Как он? Как ему? Как ей? Как всем? Как нааааам?

Топит за шария

Это Наталья Ивановна Кацуба (гордиенко) , мать Сергея и Александра Кацубы.)) А на фото в сторис Сергей Кацуба)

Серйозно?! "свекрушенька", яка підтримує шарія? Слів нема просто......

Хорошая свекровь какая

Хороша Слава!Хороша

Какая красивая у Вас свекровь !

Красотки

Вааау! Как подружка

Слава ,Вы очень похорошели) всегда были прекрасны ,но вот сейчас особенно )

Это законно выглядеть так роскошно?

Ах какие девушки и мне таких

Мама выглядит шикарно. Как подружка.

Скриншот комментариев

Интересно, что в Википедии указано, что Сергей Кацуба женат и воспитывает двоих сыновей.

Напомним, ранее Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа - певица неожиданно стала блондинкой.