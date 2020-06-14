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Свекрушенька: Слава Камінська вперше показала нового коханого і його маму

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Обранцем співачки виявився народний депутат України 7-го скликання

35-річна солістка групи НеАнгели Слава Камінська не приховувала, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським у неї з'явився новий коханий, але до недавнього часу приховувала його особистість. При цьому співачка розповідала, що вони бачаться дуже часто і у чоловіка прекрасні стосунки з дітьми, але вони поки що не живуть разом. Що ж, зірка вирішила привідкрити завісу таємниці і вперше показала спільне фото з обранцем у розділі сториз свого Instagram.

Коханим Слави виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба.

Слава Камінська вперше розсекретила нового коханого Сергія Кацубу (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка ніяк не підписала знімок, а пізніше виклала в стрічку кадр, на якому позує з мамою обранця – Наталкою Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.

На фото жінки мило усміхаються, сидячи поруч на кріслах і притулившись одна до одної головами. При цьому Слава одягнена в довге чорне плаття в білий горошок з незвичайним вирізом в районі живота, і чорні босоніжки. Наталя ж вибрала білий літній брючний костюм і кеди.

"Свекрушенька", – коротко, але ємко підписала кадр Камінська.

Слава Камінська зі своєю новою свекрухою явно подружилися (фото: instagram.com/babaslavka)

Користувачі мережі почали обговорювати знімок Слави - хтось захоплюється красою обидвох жінок, а деякі обурені її політичними поглядами.

  • Тааааккк.... інтриги, скандали, розслідування. Слава вийшла заміж? Хто він? Де він? Як він? Як йому? Як їй? Як всім? Як нааааам?
  • Топить за шарія
  • Це Наталія Іванівна Кацуба (гордієнко) , мати Сергія та Олександра Кацуба.)) А на фото в сторіс Сергій Кацуба)
  • Серйозно?! "свекрушенька", яка підтримує шарія? Слів нема просто......
  • Хороша свекруха яка
  • Хороша Слава!Хороша
  • Яка гарна у Вас свекруха !
  • Красуні
  • Вааау! Як подружка
  • Слава ,Ви дуже покращали) завжди були прекрасні ,але ось зараз особливо )
  • Це законно виглядати так розкішно?
  • Ах які дівчата і мені таких
  • Мама виглядає шикарно. Як подружка.

Скріншот коментарів

Цікаво, що у Вікіпедії зазначено, що Сергій Кацуба одружений та виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу - співачка несподівано стала блондинкою.

Автор: Lite

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