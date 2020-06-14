Свекрушенька: Слава Камінська вперше показала нового коханого і його маму

Обранцем співачки виявився народний депутат України 7-го скликання
35-річна солістка групи НеАнгели Слава Камінська не приховувала, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським у неї з'явився новий коханий, але до недавнього часу приховувала його особистість. При цьому співачка розповідала, що вони бачаться дуже часто і у чоловіка прекрасні стосунки з дітьми, але вони поки що не живуть разом. Що ж, зірка вирішила привідкрити завісу таємниці і вперше показала спільне фото з обранцем у розділі сториз свого Instagram.
Коханим Слави виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба.
Слава Камінська вперше розсекретила нового коханого Сергія Кацубу (фото: instagram.com/babaslavka)
Артистка ніяк не підписала знімок, а пізніше виклала в стрічку кадр, на якому позує з мамою обранця – Наталкою Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.
На фото жінки мило усміхаються, сидячи поруч на кріслах і притулившись одна до одної головами. При цьому Слава одягнена в довге чорне плаття в білий горошок з незвичайним вирізом в районі живота, і чорні босоніжки. Наталя ж вибрала білий літній брючний костюм і кеди.
"Свекрушенька", – коротко, але ємко підписала кадр Камінська.
Слава Камінська зі своєю новою свекрухою явно подружилися (фото: instagram.com/babaslavka)
Користувачі мережі почали обговорювати знімок Слави - хтось захоплюється красою обидвох жінок, а деякі обурені її політичними поглядами.
Скріншот коментарів
Цікаво, що у Вікіпедії зазначено, що Сергій Кацуба одружений та виховує двох синів.
Нагадаємо, раніше Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу - співачка несподівано стала блондинкою.
Автор: Lite