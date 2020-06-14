Свекрушенька: Слава Камінська вперше показала нового коханого і його маму

35-річна солістка групи НеАнгели Слава Камінська не приховувала, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським у неї з'явився новий коханий, але до недавнього часу приховувала його особистість. При цьому співачка розповідала, що вони бачаться дуже часто і у чоловіка прекрасні стосунки з дітьми, але вони поки що не живуть разом. Що ж, зірка вирішила привідкрити завісу таємниці і вперше показала спільне фото з обранцем у розділі сториз свого Instagram.

Коханим Слави виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба.

Слава Камінська вперше розсекретила нового коханого Сергія Кацубу (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка ніяк не підписала знімок, а пізніше виклала в стрічку кадр, на якому позує з мамою обранця – Наталкою Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.

На фото жінки мило усміхаються, сидячи поруч на кріслах і притулившись одна до одної головами. При цьому Слава одягнена в довге чорне плаття в білий горошок з незвичайним вирізом в районі живота, і чорні босоніжки. Наталя ж вибрала білий літній брючний костюм і кеди.

"Свекрушенька", – коротко, але ємко підписала кадр Камінська.

Слава Камінська зі своєю новою свекрухою явно подружилися (фото: instagram.com/babaslavka)

Користувачі мережі почали обговорювати знімок Слави - хтось захоплюється красою обидвох жінок, а деякі обурені її політичними поглядами.

Тааааккк.... інтриги, скандали, розслідування. Слава вийшла заміж? Хто він? Де він? Як він? Як йому? Як їй? Як всім? Як нааааам?

Топить за шарія

Це Наталія Іванівна Кацуба (гордієнко) , мати Сергія та Олександра Кацуба.)) А на фото в сторіс Сергій Кацуба)

Серйозно?! "свекрушенька", яка підтримує шарія? Слів нема просто......

Хороша свекруха яка

Хороша Слава!Хороша

Яка гарна у Вас свекруха !

Красуні

Вааау! Як подружка

Слава ,Ви дуже покращали) завжди були прекрасні ,але ось зараз особливо )

Це законно виглядати так розкішно?

Ах які дівчата і мені таких

Мама виглядає шикарно. Як подружка.

Скріншот коментарів

Цікаво, що у Вікіпедії зазначено, що Сергій Кацуба одружений та виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу - співачка несподівано стала блондинкою.