Суперпара: Потап и Настя Каменских в купальнике отдались эмоциям на яхте

Потап и Настя Каменских наслаждаются морем, солнцем и обществом друг друга во время медового месяца в Турции. Они прилетели в Анталию после двухдневного громкого празднования свадьбы, и теперь буквально заваливают сеть счастливыми совместными фото с отдыха, радуя поклонников. Молодожены больше не могут отказать себе в удовольствии демонстрировать чувства, которые они прятали долгое время от посторонних глаз. На пляже, во время вечерней прогулки и просто за бокалом вина – Потап и Настя не размыкают объятий и фиксируют на камеру романтику, царящую в их паре. Так, молодожены отправилась кататься на яхте. Певица надела сплошной купальник с "леопардовым" принтом и не удержалась от серии пикантных кадров. А Потап, в свою очередь, показал в Instagram полное страсти фото с женой.

Молодожены позируют на фоне бирюзовой чистой воды, стоя на палубе яхты. Продюсер позирует в купальных шортах и бережно держит за талию жену, а она чуть наклонилась назад, закрыв глаза и явно наслаждаясь моментом.

"Счастье - это так просто", - поделился своими философскими размышлениями с подписчиками Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Не только фаны пары, но и звездные друзья не смогли удержатся от комментариев и восхитились счастливыми молодоженами.

"Выглядите очень круто!" - написала Джамала. "Леха, ты похудел мощно! Красавец!" - отметил телеведущий Алексей Дурнев.

Поклонники также не обошли внимание горячий снимок. Они в который раз выразили свою радость и счастье от того, что теперь их любимчики могут спокойно делиться своими чувствами с окружающими.

"А, какие классные!", "Самая лучшая и гармоничная пара шоубиза!", "Как ты не крути... Вы супер пара!", "Вы как "гармония". Смотришь и понимаешь, как вы дополняет друг друга!", "Идеально!", "Смотришь на вашу пару и радуешься искренне!", "Прелестная пара", "Какие вы секси-классные", - отмечали фолловеры.

Ранее Настя Каменских растрогала сеть фото страстного поцелуя с Потапом на свадьбе.