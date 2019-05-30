Суперпара: Потап і Настя Каменських в купальнику піддалися емоціям на яхті

Потап і Настя Каменських насолоджуються морем, сонцем і товариством один одного під час медового місяця в Туреччині. Вони прилетіли в Анталію після дводенного гучного святкування весілля, і тепер буквально завалюють мережу щасливими спільними фото з відпочинку, радуючи шанувальників. Молодята більше не можуть відмовити собі в задоволенні демонструвати почуття, які вони ховали довгий час від сторонніх очей. На пляжі, під час вечірньої прогулянки і просто за келихом вина – Потап і Настя не розмикають обіймів і фіксують на камеру романтику, що панує в їх парі. Так, молодята вфдправилия кататися на яхті. Співачка одягла суцільний купальник з "леопардовим" принтом та не втрималася від серії пікантних кадрів. А Потап, у свою чергу, показав в Instagram повне пристрасті фото з дружиною.

Молодята позують на фоні бірюзової чистої води, стоячи на палубі яхти. Продюсер позує в купальних шортах і дбайливо тримає дружину за талію, а вона трохи нахилилася назад, закривши очі і явно насолоджуючись моментом.

"Щастя - це так просто", - поділився своїми філософськими роздумами з підписниками Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Не тільки фани пари, але і зіркові друзі не змогли утриматися від коментарів і захопилися щасливими молодятами.

"Виглядаєте дуже круто!" - написала Джамала. "Леха, ти схуд потужно! Красень!" - зазначив телеведучий Олексій Дурнєв.

Шанувальники також не обійшли увагою гарячий знімок. Вони вкотре висловили свою радість і щастя від того, що тепер їх улюбленці можуть спокійно ділитися своїми почуттями з оточуючими.

"А, які класні!", "Найкраща і гармонійна пара шоубізу!", "Як ти не крути... Ви супер пара!", "Ви як "гармонія". Дивишся і розумієш, як ви доповнює один одного!", "Ідеально!", "Дивишся на вашу пару і радієш щиро!" "Чарівна пара", "Які ви сексі-класні", - відзначали фоловери.

Раніше Настя Каменських зворушила мережу фото пристрасного поцілунку з Потапом на весіллі.