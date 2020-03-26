Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Звезда наслаждается временем с детьми
Наталья Водянова, которая привыкла к разъездам и путешествиям, наконец погрузилась в домашнюю рутину. 38-летняя супермодель все свободное время, которое появилось благодаря карантину, проводит с детьми. На днях Водянова отмечала день рождения своей единственной дочери – Неве исполнилось 14 лет. В честь этого события знаменитость проявила свои кулинарные таланты, приготовив собственноручно тортик. На этом эксперименты звезды на кухне не закончились.
Приготовление семейного ужина (фото: instagram.com/natasupernova)
В этот раз Наталья привлекла к приготовлению еды всех детей, превратив его в настоящую вечеринку на кухне. В процессе участвовали старшие дети Натальи от первого брака: 18-летний Лукас, 12-летний Виктор и Нева, а также, разумеется, сама красавица. В сториз Наталья показала, как все увлеченно занимаются каждый своим делом: сама она готовит зеленый рис, Лукас и Нева взялись за пиццу, ну а Виктор ест мороженое и наблюдает за происходящим.
Позже модель и филантроп опубликовала фото всех вместе и написала: «Вот как мы это делаем. Пробуем зеленый рис». На снимке она появилась без макияжа и в простом домашнем образе. Так что выглядит Наталья, как всегда, словно старшая сестра своих уже практически взрослых детей. Поклонники принялись писать звезде комплименты, заодно отмечая красоту детей.
Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)