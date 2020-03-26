Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Наталья Водянова, которая привыкла к разъездам и путешествиям, наконец погрузилась в домашнюю рутину. 38-летняя супермодель все свободное время, которое появилось благодаря карантину, проводит с детьми. На днях Водянова отмечала день рождения своей единственной дочери – Неве исполнилось 14 лет. В честь этого события знаменитость проявила свои кулинарные таланты, приготовив собственноручно тортик. На этом эксперименты звезды на кухне не закончились.

Приготовление семейного ужина (фото: instagram.com/natasupernova)

В этот раз Наталья привлекла к приготовлению еды всех детей, превратив его в настоящую вечеринку на кухне. В процессе участвовали старшие дети Натальи от первого брака: 18-летний Лукас, 12-летний Виктор и Нева, а также, разумеется, сама красавица. В сториз Наталья показала, как все увлеченно занимаются каждый своим делом: сама она готовит зеленый рис, Лукас и Нева взялись за пиццу, ну а Виктор ест мороженое и наблюдает за происходящим.

Позже модель и филантроп опубликовала фото всех вместе и написала: «Вот как мы это делаем. Пробуем зеленый рис». На снимке она появилась без макияжа и в простом домашнем образе. Так что выглядит Наталья, как всегда, словно старшая сестра своих уже практически взрослых детей. Поклонники принялись писать звезде комплименты, заодно отмечая красоту детей.

Наташенька, спасибо! Здорово видеть ваш позитив. Поделитесь, пожалуйста, рецептом зелего риса, очень интересно попробовать. Спасибо

Наталия, вы прекрасны во всем!

Какие большущие дети, и какие красивые

Ваш муж, наверное, и не мечтал об этом – супермодель с детьми готовит на кухне

Вы для меня пример силы и мужества

Наташа, у меня в голове не укладывается, что вы мама пятерых, я вас даже беременной никогда не видела… Как выйти на такой уровень, где можно позволить себе счастливое замужество, пятерых детей, карьеру мечты и прекрасную себя?...

Наташа, какой у вас красивый сын!

Какое уютное домашнее фото… Класс…

Наконец появилось время побыть со своей семьей как можно дольше. Наслаждайтесь каждой минуткой, берегите себя и дай Бог вам здоровья и вашей замечательной семье

Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)