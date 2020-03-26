Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Наталя Водянова, яка звикла до роз'їздів і подорожей, нарешті занурилася в домашню рутину. 38-річна супермодель весь вільний час, який з'явився завдяки карантину, проводить з дітьми. Днями Водянова відзначала день народження своєї єдиної дочки – Неві виповнилося 14 років. На честь цієї події знаменитість проявила свої кулінарні таланти, приготувавши власноруч тортик. На цьому експерименти зірки на кухні не закінчилися.

Приготування сімейного вечері (фото: instagram.com/natasupernova)

Цього разу Наталія привернула до приготування їжі всіх дітей, перетворивши його на справжню вечірку на кухні. У процесі брали участь старші діти Наталії від першого шлюбу: 18-річний Лукас, 12-річний Віктор і Нева, а також, зрозуміло, сама красуня. У сторіз Наталя показала, як всі захоплено займаються кожен своєю справою: сама вона готує зелений рис, Лукас і Нева взялися за піцу, ну а Віктор їсть морозиво і спостерігає за подіями.

Пізніше модель і філантроп опублікувала фото всіх разом і написала: «Ось як ми це робимо. Пробуємо зелений рис». На знімку вона з'явилася без макіяжу і в простому домашньому образі. Так що виглядає Наталя, як завжди, наче старша сестра своїх вже майже дорослих дітей. Шанувальники почали писати зірці компліменти, заодно відзначаючи красу дітей.

Наталочко, дякую! Здорово бачити ваш позитив. Поділіться, будь ласка, рецептом зелего рису, дуже цікаво спробувати. Спасибі

Наталія, ви прекрасні в усьому!

Які величезні діти, і які гарні

Ваш чоловік, мабуть, і не мріяв про це – супермодель з дітьми готує на кухні

Ви для мене приклад сили і мужності

Наташа, у мене в голові не вкладається, що ви мама п'ятьох, я вас навіть вагітною ніколи не бачила... Як вийти на такий рівень, де можна дозволити собі щасливе заміжжя, п'ятьох дітей, кар'єру мрії і прекрасну себе?

Наташа, який у вас гарний син!

Яке затишне домашнє фото... Клас...

Нарешті з'явився час побути зі своєю сім'єю як можна довше. Насолоджуйтесь кожною хвилинкою, бережіть себе і дай Бог вам здоров'я і вашій чудовій сім'ї

Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)