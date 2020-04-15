Суперфинал Голос країни-10 состоится в особом формате, а деньги от голосования передадут украинским врачам

Суперфинал десятого юбилейного сезона «Голосу країни», во время которого будет названо имя победителя, состоится 26 апреля на телеканале «1+1» в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина. В финале «Голосу країни» соединятся современные технологии, чрезвычайно актуален во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников.

На телеканале «1+1» приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут осуществив телефонный звонок, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1+1 Video».

Напомним, юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни» отличился не только сильными голосами и уникальными тембрами участников, но и рядом нововведений на проекте. Так, на этапе «нокаутов» организаторы сообщили, что тренеры получают право на «кражу», и каждая команда звездных тренеров пополнилась на одного участника; тренеры ПТП с NK впервые за всю историю шоу создали дуэт на проекте среди участников своей команды, а в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу - зрители имели возможность посмотреть четыре эпизода этапа «нокаутов» вместо двух.

Смотрите суперфинал «Голосу країни» 26 апреля, голосуйте за любимых исполнителей и поддерживайте украинских медиков, не выходя из дома.