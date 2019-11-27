"Супер-день!" Дмитрий Комаров устроил любимой жене яркий сюрприз на день рождения

Ведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров этим летом стал счастливым мужем - журналист женился на 21-летней модели, телеведущей и "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Супруги все еще продолжают обустраивать семейное гнездышко - ведь Дмитрий часто находится в экспедициях и по несколько месяцев не бывает дома. Так, недавно он показал их гостиную и поделился сложностями поиска подходящей мебели. 26 ноября Саше исполнилось 22 года - и любимый муж устроил ей романтический сюрприз.

Комаров специально прилетел ненадолго из экспедиции и увез жену на сутки в Прагу. Влюбленные успели погулять по живописному городу, уже украшенному к новогодним праздникам.

На своей странице в Instagram Кучеренко поделилась милым селфи с мужем и поблагодарила его за такой прекрасный подарок. На фото Дмитрий нежно целует супругу в щеку.

"Супер-день! Спасибо любимому муж за приятный сюрприз в его стиле и всем-всем за тёплые поздравления, друзья! P.S. В день, когда я родилась, мой брат принес из школы две двойки, но его тогда никто не ругал. Кажется, они меня догнали)) #sweet22", - написала девушка.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Конечно же, Комаров также поздравил любимую в сети и показал яркие кадры из Праги. Парочка позировала на мосту через Влтаву и на главной городской площади.

"У моей любимой жены @aakucherenko сегодня день рождения. Честно говоря, прилетел с экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю ёлку, настроение, соответствующее, праздничное) Гуляем. Холодно, но кайфово)) Всем любви", - написал телепутешественник.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Подписчики пары поспешили присоединиться к поздравлениями и оставили много теплых и растроганных отзывов.

Умная и красивая.. такое редкое сочетание... Удачи и счастья вам!!!

Поздравляем Вас!!! Невероятно красивая Александра! Счастья вам с Дмитрием!

Прекрасная пара. С Днем Рождения, Сашенька!

Вітаю з днем народження

Вітаю з днем народження!!! Щастя, кохання , тепла і затишку!

Красавчики. Счастья, тебе Сашенька, здоровья и всего самого доброго

Поздравляю! Счастья, любви и гармонии!

Вы такие классные, а ваши улыбки просто

Ви класнi! Вiтаю дружину з Днем народження! Нехай життя буде сповнене любов'ю та радiстю, щастя Вам та здiйснення усiх мрiй!

Вы классные

Красивая пара

Какие ,вы красивые! Мир на изнанку смотрим всей семьёй)) Любимая программа! Дима ,Вы лучший!!!!!!

С днем рождения вашу красавицу

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покорила эффектным выходом в свет на церемонии награждения премии ELLE STYLE AWARDS 2019.