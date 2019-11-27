ru
ua

"Супер-день!" Дмитрий Комаров устроил любимой жене яркий сюрприз на день рождения

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Телеведущий устроил Саше романтическую поездку в Прагу

Ведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров этим летом стал счастливым мужем - журналист женился на 21-летней модели, телеведущей и "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Супруги все еще продолжают обустраивать семейное гнездышко - ведь Дмитрий часто находится в экспедициях и по несколько месяцев не бывает дома. Так, недавно он показал их гостиную и поделился сложностями поиска подходящей мебели. 26 ноября Саше исполнилось 22 года - и любимый муж устроил ей романтический сюрприз.

Комаров специально прилетел ненадолго из экспедиции и увез жену на сутки в Прагу. Влюбленные успели погулять по живописному городу, уже украшенному к новогодним праздникам.

На своей странице в Instagram Кучеренко поделилась милым селфи с мужем и поблагодарила его за такой прекрасный подарок. На фото Дмитрий нежно целует супругу в щеку.

"Супер-день! Спасибо любимому муж за приятный сюрприз в его стиле и всем-всем за тёплые поздравления, друзья! P.S. В день, когда я родилась, мой брат принес из школы две двойки, но его тогда никто не ругал. Кажется, они меня догнали)) #sweet22", - написала девушка.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Конечно же, Комаров также поздравил любимую в сети и показал яркие кадры из Праги. Парочка позировала на мосту через Влтаву и на главной городской площади.

"У моей любимой жены @aakucherenko сегодня день рождения. Честно говоря, прилетел с экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю ёлку, настроение, соответствующее, праздничное) Гуляем. Холодно, но кайфово)) Всем любви", - написал телепутешественник.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Подписчики пары поспешили присоединиться к поздравлениями и оставили много теплых и растроганных отзывов.

  • Умная и красивая.. такое редкое сочетание... Удачи и счастья вам!!!
  • Поздравляем Вас!!! Невероятно красивая Александра! Счастья вам с Дмитрием!
  • Прекрасная пара. С Днем Рождения, Сашенька!
  • Вітаю з днем народження
  • Вітаю з днем народження!!! Щастя, кохання , тепла і затишку!
  • Красавчики. Счастья, тебе Сашенька, здоровья и всего самого доброго
  • Поздравляю! Счастья, любви и гармонии!
  • Вы такие классные, а ваши улыбки просто
  • Ви класнi! Вiтаю дружину з Днем народження! Нехай життя буде сповнене любов'ю та радiстю, щастя Вам та здiйснення усiх мрiй!
  • Вы классные
  • Красивая пара
  • Какие ,вы красивые! Мир на изнанку смотрим всей семьёй)) Любимая программа! Дима ,Вы лучший!!!!!!
  • С днем рождения вашу красавицу

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покорила эффектным выходом в свет на церемонии награждения премии ELLE STYLE AWARDS 2019.

Семья — самое главное: ALYOSHA и Тарас Тополя стали почетными гостями события от ЮНИСЕФ "Реалии мира, о которых не могу молчать": Олег Винник презентует новый трек "Безумная Любовь"
Читать все новости