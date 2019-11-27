"Супер-день!" Дмитро Комаров влаштував коханій дружині яскравий сюрприз на день народження

Телеведучий влаштував Саші романтичну поїздку до Праги
Ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров цього літа став щасливим чоловіком - журналіст одружився на 21-річної моделі, телеведучій та "Міс Україна 2016" Олександрі Кучеренко. Подружжя все ще продовжують облаштовувати сімейне гніздечко - адже Дмитро часто знаходиться в экспедиціях і по кілька місяців не буває вдома. Так, нещодавно він показав їх вітальню і поділився труднощами пошуку підходящих меблів. 26 листопада Саші виповнилося 22 роки - і коханий чоловік влаштував їй романтичний сюрприз.
Комаров спеціально прилетів ненадовго з експедиції і відвіз дружину на добу в Прагу. Закохані встигли погуляти по мальовничому місту, вже оздобленому до новорічних свят.
На своїй сторінці в Instagram Кучеренко поділилася милим селфи з чоловіком і подякувала йому за такий чудовий подарунок. На фото Дмитро ніжно цілує дружину в щоку.
"Супер-день! Спасибі коханому чоловікові за приємний сюрприз у його стилі і всім-всім за теплі вітання, друзі! P. S. У день, коли я народилася, мій брат приніс зі школи дві двійки, але його тоді ніхто не сварив. Здається, вони мене наздогнали)) #sweet22", - написала дівчина.
Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)
Звичайно ж, Комарів також привітав кохану в мережі і показав яскраві кадри з Праги. Парочка позувала на мосту через Влтаву і на головній міській площі.
"У моєї коханої дружини @aakucherenko сьогодні день народження. Чесно кажучи, прилетів з експедиції ненадовго спеціально, щоб не пропустити цей важливий день. Вирішили на добу злітати в Прагу. Тут вже встановлюють новорічну ялинку, настрій, відповідно, святковий) Гуляємо. Холодно, але кайфово)) Всім любові", - написав телемандрівник.
Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/komarovmir)
Підписники пари поспішили приєднатися до привітань і залишили багато теплих і розчулених відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)
Нагадаємо, дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко підкорила ефектним виходом у світ на церемонії нагородження премії ELLE STYLE AWARDS 2019.