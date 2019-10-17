Сумская, Логунова, Завальская и другие звездные гости на премьере фильма "Малефисента 2" в Киеве

17 октября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера долгожданного продолжения Maleficent от Disney - "Чаклунка. Повелителька темряви".

Первыми фильм увидели: Ольга Сумская, которая уже второй раз подряд дублирует Анджелину Джоли; Елизавета Юрушева, Елена Ющенко, Андре Тан, Анна Лобарева, Ольга Шурова, Артем Пивоваров, Анна Завальская, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Яна Алтухова, Снежана Егорова, Даша Коломиец, Александра Новикова, Богдан Юсыпчук, Диана Глостер, Constantine, Любомир Левицкий, Мария Бурмака, Геннадий Попенко, Алексей Дивеев-Церковный, Илья Кваша, Вова Борисенко и другие гости.

За пультом был DJ Solo, воспитанник Влада Фисуна и один из перспективнейших молодых диджеев Украины.

Малефисента: Владычица тьмы: сюжет и трейлер фильма

Малефисента: Владычица тьмы

Потрясающая фэнтези-история продолжится! Сиквел мирового кассового хита 2014 рассказывает о сложной взаимосвязи между темной колдуньей и ее крестницей, будущей королевой, которая вот-вот выйдет замуж. В обновленной истории найдется место для новых союзников и темных противников, которые сойдутся в борьбе за волшебный мир!

Интересные факты о фильме "Чаклунка. Повелителька темряви":

Выпущен к 60-летию фильма "Спящая красавица" (1959).

Харрис Дикинсон исполнит роль принца Филиппа вместо Брентона Твейтс.

Это четвертый релиз в 2019 году от Disney, основанный на анимационной классике студии.

Пятая роль Мишель Пфайффер в продолжениях фильмов после "Бриолин 2" (1982), "Бэтмен возвращается" (1992), "Человек-муравей и Оса" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также ее треттье исполнение роли королевы после "Сон в летнюю ночь" (1999) и "Звездная пыль" (2007).

Второе сотрудничество Чиветел Эджиофор и Анджелины Джоли после фильма "Солт" (2010).

Среди актеров есть одна победительница "Оскар" - Анджелина Джоли; и четыре номинанты на Оскар: Имельда Стонтон, Лесли Мэнвилл, Чиветель Эджиофор и Мишель Пфайффер.

Малефисента 2: звездные гости премьеры в Киеве

Ольга Сумская

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Даша Коломиец

Ольга Шурова

Александра Новикова

Артем Пивоваров

Мария Бурмака

Геннадий Попенко

Анна Завальска

Снежана Егорова

Богдан Юсипчук

Елизавета Юрушева

Илья Кваша

Алексей Дивеев-Церковный и Вячеслав Соломко

Вова Борисенко

Яна Алтухова

Гости премьеры "Чаклунка. Повелителька темряви" в Киеве (фото: Оскар/ Кирилл Абраменко)

Гости премьеры "Чаклунка. Повелителька темряви" в Киеве (фото: Оскар/ Кирилл Абраменко)