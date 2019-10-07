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Дерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Lite » Мода 07.10.2019 - 20:28
Дерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-Анджелесе
Шарлиз Терон (фото: instagram.com/meettheaddams)

Актриса восхитила сеть стильным луком

Шарлиз Терон, которая сейчас занята в съемках "Форсаж-9", еще в прошлом месяце показала миру новую прическу. Дерзкая короткая стрижка выглядит на звезде столь сексуально, что каждый новый образ Терон получается необычным и стильным. И она не упускает случая продемонстрировать его в своем микроблоге. В этот раз акцент голливудская знаменитость сделала на игре контрастов.

Дерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-АнджелесеДерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-АнджелесеШарлиз в образе Dior (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Наряд Шарлиз выбрала довольно строгий: серо-голубая закрытая блуза Dior, плиссированная юбка в духе культового дома с принтом, туфли на плоском ходу… Из аксессуаров Шарлиз предпочла цепочки с крупными подвесками и тонкий пояс. Макияж же голливудской знаменитости сделали с ярко-красными губами и выразительными глазами. В сочетании со скромностью всего лука получился настоящий вау-эффект. В таком виде она отправилась на премьеру фильма "Семейка Аддамс". Актриса озвучивала одного из персонажей знаменитого на весь мир мультфильма – Мортишу.

Дерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-АнджелесеДерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-АнджелесеДерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-АнджелесеДерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Гости премьеры (фото: instagram.com/meettheaddams)

Кроме Шарлиз, на красной дорожке появилась масса других звезд, работавших над лентой. Здесь были Хлоя Морец, озвучившая Уэнсдэй Аддамс, Финн Вулфхард, ставший голосом Пагзли Аддамса. А также Кристина Агилера – певица специально для фильма записала саундтрек Haunted Heart. На премьеру она пришла вместе с мужем Мэтью Ратлером и двумя детьми: 11-летним Максом и 5-летней Саммер Рейн.

Дерзкая и стильная: вечно молодая Шарлиз Терон блистает на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Кристина Агилера на премьере (фото: instagram.com/meettheaddams)

Интересно, что вечеринка в честь премьеры превратилась практически в хэллоуинскую. Многие гости прибыли на показ в костюмах главных героев, в париках и с ярким макияжем. Таким образом, выразив свою любовь к культовому ужастику. К примеру, Кристина Агилера пришла в образе, напоминающем Мортишу. Черное платье в пол с откровенным декольте и шнуровкой на груди от Tom Ford выглядело загадочно и сексуально. Прическа певицы также была необычной: она теперь носит короткую прямую челку.

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Новости Украины Шарлиз Терон
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