Есть сумасшедшая идея: Лилия Ребрик придумала, чем заняться на карантине

Лилия Ребрик отправилась "отбывать" карантин на дачу - конечно же, вместе с мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной. Старшая девочка учится дистанционно, пока ее мама развлекает младшую и готовит вкусняшки. "Дикая семейка" наслаждается временем, которое можно провести вместе - они устраивают пижамные вечеринки, занимаются рукоделием и гуляют во дворе. При этом у телеведущей все равно остается немало свободного времени и у нее появилась неожиданная идея, на что же его потратить.

Своими мыслями Ребрик поделилась в Instagram - артистка опубликовала веселое фото, на котором она сидит на мощеной тропинке своего двора возле распылителя, которые поливает газон, раскинув руки будто в полете. Она призналась, что решила попробовать свои силы в саду и на огороде - а так как опыта у нее нет, то попросила совета у поклонников.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"В повітрі вже пахне весною...Чим займаєтесь на карантині? Які ідеї з’явилися? Бо у мене є одна божевільна ідея. Ніколи не пробувала. Але ж час з’явився. Чому б ні? Порадьте, знавці, з чого почати свій невеличкий город. Це я сказала? Таааак!!!! Хочу! Полуницю, смородину, огірки, помідори, листя салату, малину, яблука, грушу, вишеньку. А, і черешеньку! І бузок! І якщо карантин надовго, то і кури з’являться. Отже, я вчасно з питанням? Чи вже запізнилася? Чекаю ваших порад з чого почати", - рассказала о своих планах ведущая.

Подписчики похвалили Ребрик за отличную идею и засыпали множеством полезных советов.

Не запізнилася, саме час садити плодові дерева і кущі, але швидше, щоб встигли прийнятися. Вже можна посіяти салат, він не боїться холодних ночей. Для огірків і помідорів зарано)))

Ой, то вже все, як тільки почнете перекопаете весь газон, воно так затягує

Уже можно в грунт сеять петрушку, укроп и салат. Пока они взайдут, морозов и холода уже не будет.

Семена и саженцы деревьев можно ето все купить, подготавлевайте землю и сажайте

Вы как раз вовремя . Мама моя уже зелень посеяла . Вроде как на следующих выходных будет садить лук ))

Круто если салат посадить, базилик ну и помидоры с огурцами

Хороша ідея

Класна ідея. Полуниця з своєї грядки найсмачніші.

У Вас, як каже мій чоловік, правильна дача, приїхав і відпочиваєш, а з городом-це вже робота

Ви вже почали!!!, бо маєте бажання до всього перерахованого

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик всколыхнула поклонников речью об изменении привычного мира и оптимистичных перспективах на будущее.