Є божевільна ідея: Лілія Ребрик придумала, чим зайнятися на карантині

Лілія Ребрик вирушила "відбувати" карантин на дачу - звичайно ж, разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною. Старша дівчинка навчається дистанційно, поки її мама розважає молодшу і готує смакоту. "Дика сімейка" насолоджується часом, який можна провести разом - вони влаштовують піжамні вечірки, займаються рукоділлям і гуляють у дворі. При цьому у телеведучої все одно залишається чимало вільного часу і у неї з'явилася несподівана ідея, на що його витратити.

Своїми думками Ребрик поділилася в Instagram - артистка опублікувала веселе фото, на якому вона сидить на мощеній стежці свого двору біля розпилювача, який поливає газон, розкинувши руки ніби в польоті. Вона зізналася, що вирішила спробувати свої сили в саду і на городі - а так як досвіду у неї немає, то попросила поради у шанувальників.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"В повітрі вже пахне весною...Чим займаєтесь на карантині? Які ідеї з’явилися? Бо у мене є одна божевільна ідея. Ніколи не пробувала. Але ж час з’явився. Чому б ні? Порадьте, знавці, з чого почати свій невеличкий город. Це я сказала? Таааак!!!! Хочу! Полуницю, смородину, огірки, помідори, листя салату, малину, яблука, грушу, вишеньку. А, і черешеньку! І бузок! І якщо карантин надовго, то і кури з’являться. Отже, я вчасно з питанням? Чи вже запізнилася? Чекаю ваших порад з чого почати", - розповіла про свої плани ведуча.

Підписники похвалили Ребрик за відмінну ідею і засипали безліччю корисних порад.

Не запізнилася, саме час садити плодові дерева і кущі, але швидше, щоб встигли прийнятися. Вже можна посіяти салат, він не боїться холодних ночей. Для огірків і помідорів зарано)))

Ой, то вже все, як тільки почнете перекопаете весь газон, воно так затягує

Вже можна в грунт сіяти петрушку, кріп і салат. Поки вони взайдут, морозів і холоду уже не буде.

Насіння і саджанці дерев можна це все купити, подготавлевайте землю, саджайте

Ви якраз вчасно . Мама моя вже зелень посіяла . Ніби як на наступних вихідних буде садити цибулю ))

Круто якщо салат посадити, базилік ну і помідори з огірками

Хороша ідея

Класна ідея. Полуниця з своєї грядки найсмачніші.

У Вас, як каже мій чоловік, правильна дача, приїхав і відпочиваєш, а з містом-це вже робота

Ви вже почали!!!, бо маєте бажання до всього перерахованого

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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