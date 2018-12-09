Судья Х-фактор спел свой хит в прямом эфире шоу

Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта.

В начале ведущий Андрей Бедняков напомнил артисту, что он однажды оговорился о желании спеть в сопровождении симфонического орекстра. На что Винник стал "отнекиваться".

Однако публика начала поддерживать Беднякова и с апплодисментами попросила выйти Олега и спеть песню.

Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".

Кадр из видео

Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".

Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернулась на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.

Группа KAZKA. Фото: Пресс-служба СТБ

А также этот эфир исполнил мечту большинства участников, ведь выступали они в сопровождении симфонического оркестра.

Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на звание "Певца года".

Кстати, мы писали о том, что Олег Винник собрал аншлаг в Беларуси.

Напомним, известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как уговорил Олега Винника сняться в кино.

Видео: РБК-Украина