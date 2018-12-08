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Х-фактор: 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 08.12.2018 - 09:12

В субботу, 8 декабря, во третьем прямом эфире на вокальное шоу Х-фактор (СТБ) вернется группа KAZKA.

Смотрите 9 сезон 15 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернется на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.

А также этот эфир исполнит мечту большинства участников, ведь выступать они будут в сопровождении симфонического оркестра.

Х-фактор: 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн

Группа KAZKA. Фото: Пресс-служба СТБ

В этот вечер планируют всех удивить ZBSband. На этой неделе к ним на репетицию заглянул музыкальный продюсер шоу Вадим Лисица, чтобы помочь с подготовкой совершенно не характерной для ребят песней. Такими ZBSband еще не видел никто! А вот коллектив Duke Time особенно нервничает, поскольку на их репетиции наставница Настя Каменских приняла решение заменить песню, поэтому времени на подготовку у них меньше всех. Получится ли у Duke Time собраться и показать на сцене хороший результат, и с кем придется попрощаться на этой неделе, увидим уже в субботу, в 19:00 в эфире третьего прямого эфира вокального шоу "Х-фактор" на СТБ.

Напомним, в прошлом эфире шоу покинули сразу трое участников.  Теперь судейские команды выглядят так:

Категория "30+", наставник Дмитрий Шуров: Марк Савин;

Категория "Парни", наставник Андрей Данилко: Ваня Ищенко, Дима Волканов, Петр Гарасимов;

Категория "Девушки", наставник Олег Винник: PALINA, Ольга Жмурина;

Категория "Коллективы", наставница Настя Каменских: Duke Time, ZBSband;

Х-фактор: 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайнСудейские команды Х-фактор 9. Фото: Пресс-служба СТБ

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа  - Юлия Карпова. Эксклюзив из-за кулис шоу смотрите на официальной странице канала в Facebook во время рекламных блоков.

Напомним, ранее мы публиковали 14 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.

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