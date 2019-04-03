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"Стюардесса по имени Слава": солистка НеАнгелов восхитила эффектным образом


Певица и ее супруг приземлились в Майами

Слава Каминская недавно похвасталась своей поездкой в США. При этом украинская исполнительница, солистка группы НеАнгелы опубликовала из аэропорта "Борисполь" очень трогательное фото с мужем, на котором они проникновенно смотрят друг на друга. Тогда певица не дала никаких деталей путешествия, а в посте лишь указала эмоджи – статую Свободы в Нью-Йорке, самолет и сердечко. Таким образом, дав понять фанатам, куда именно улетает.

И вот, Каминская наконец прибыла в пункт назначения. В геотегах Каминская указала, что находится в Майами, штат Флорида.

Пока что никаких ярких фото, кроме одного – селфи. Только вот на снимке Слава заметно уставшая, хотя и позирует в ярком макияже и со стильной укладкой: крупные локоны, аккуратно сложенные на одну сторону.

"13 часов в самолете", - подписала снимок Слава.

Также певица опубликовала отрывок из песни Земфиры "Не отпускай":

Над моей пропастью
У самой лопасти
Кружатся глобусы,
Старые фокусы.
Я же расплакалась,
Я не железная.
Мама Америка,
В двадцать два берега....

Стильная Слава Каминская

Поклонники солистки поп-группы НеАнгелы поспешили прокомментировать ее новый снимок:

  • "Добро пожаловать на американскую землю! Почему визу долго ждали? Из за отказов или по другим причинам?"
  • "По другим причинам", - ответила Каминская.
  • "Это всего 13 часов. И Вы на другой стороне земли)) У нас в стране за это время не доехать до Мариуполя. Поезд едет 18 часов"
  • "Стюардесса по имени Слава"
  • "Земфира, её можно цитировать в очень многих случаях жизни"
  • "Жалко, что не с концертом(( Мои самые любимые голоса!"
  • "Очень красивая! Крутая фотка!"
  • "Макияж суперский"
  • "Красота страшная сила"

Кстати, Эдгар Каминский уже успел опубликовать пару ярких фото с Майами.

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

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