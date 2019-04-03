"Стюардесса по имени Слава": солистка НеАнгелов восхитила эффектным образом

Певица и ее супруг приземлились в Майами
Слава Каминская недавно похвасталась своей поездкой в США. При этом украинская исполнительница, солистка группы НеАнгелы опубликовала из аэропорта "Борисполь" очень трогательное фото с мужем, на котором они проникновенно смотрят друг на друга. Тогда певица не дала никаких деталей путешествия, а в посте лишь указала эмоджи – статую Свободы в Нью-Йорке, самолет и сердечко. Таким образом, дав понять фанатам, куда именно улетает.
И вот, Каминская наконец прибыла в пункт назначения. В геотегах Каминская указала, что находится в Майами, штат Флорида.
Пока что никаких ярких фото, кроме одного – селфи. Только вот на снимке Слава заметно уставшая, хотя и позирует в ярком макияже и со стильной укладкой: крупные локоны, аккуратно сложенные на одну сторону.
"13 часов в самолете", - подписала снимок Слава.
Также певица опубликовала отрывок из песни Земфиры "Не отпускай":
Над моей пропастью
У самой лопасти
Кружатся глобусы,
Старые фокусы.
Я же расплакалась,
Я не железная.
Мама Америка,
В двадцать два берега....
Стильная Слава Каминская
Поклонники солистки поп-группы НеАнгелы поспешили прокомментировать ее новый снимок:
Кстати, Эдгар Каминский уже успел опубликовать пару ярких фото с Майами.
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми.
Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.