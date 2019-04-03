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"Стюардеса по імені Слава": солістка НеАнгелів захопила ефектним образом


Співачка і її чоловік приземлилися в Майамі

Слава Камінська нещодавно похвалилася своєю поїздкою в США. При цьому українська виконавиця, солістка групи НеАнгели опублікувала з аеропорту "Бориспіль" дуже зворушливе фото з чоловіком, на якому вони проникливо дивляться один на одного. Тоді співачка не дала ніяких деталей подорожі, а в пості лише вказала эмоджи – статую Свободи в Нью-Йорку, літаків і сердечко. Таким чином, давши зрозуміти фанатам, куди саме відлітає.

І ось, Камінська нарешті прибула в пункт призначення. У геотегах Камінська вказала, що перебуває в Маямі, штат Флорида.

Поки що жодних яскравих фото, крім одного – селфі. Тільки ось на знімку Слава помітно втомлена, хоча і позує в яскравому макіяжі і зі стильною укладкою: великі локони, акуратно складені на одну сторону.

"13 години в літаку", - підписала знімок Слава.

Також співачка опублікувала уривок з пісні Земфіри "Не відпускай":

Над моей пропастью
У самой лопасти
Кружатся глобусы,
Старые фокусы.
Я же расплакалась,
Я не железная.
Мама Америка,
В двадцать два берега....

Стильна Слава Камінська

Шанувальники солістки поп-групи НеАнгели поспішили прокоментувати її новий знімок:

  • "Добро пожаловать на американскую землю! Почему визу долго ждали? Из за отказов или по другим причинам?"
  • "По другим причинам", - ответила Каминская.
  • "Это всего 13 часов. И Вы на другой стороне земли)) У нас в стране за это время не доехать до Мариуполя. Поезд едет 18 часов"
  • "Стюардесса по имени Слава"
  • "Земфира, её можно цитировать в очень многих случаях жизни"
  • "Жалко, что не с концертом(( Мои самые любимые голоса!"
  • "Очень красивая! Крутая фотка!"
  • "Макияж суперский"
  • "Красота страшная сила"

До речі, Едгар Камінський вже встиг опублікувати пару яскравих фото з Майамі.

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів умилила мережу фотосесією з дітьми.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

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