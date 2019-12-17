На сцене в кроватке: Елена Кравец поразила совместным фото с Усиком

Елена Кравец крайне редко делает обновления в своих блогах в соцсетях. Актриса студии “Квартал 95” “редкая гостья” в сети instagram. И все же самыми знаковыми для себя событиями и встречами Кравец делится. К примеру, как съемки праздничного новогоднего “Вечернего квартала”, которые прошли на днях. Как выяснилось, на съемках новогоднего шоу было замечено немало известных украинских звезд: Тина Кароль, Дима Монатик, Оля Полякова, Юлия Санина и многие другие. Более того, на сцене в необычном амплуа появился также украинский боксер Александр Усик. Именно с ним и поспешила сделать фото Кравец.

Так, на опубликованном снимке Елена приобняла именитого спортсмена. И решила немного заинтриговать поклонников.

“Задачка) Что делает на съёмках «Вечернего квартала» Александр Усик, при условии, что он не сидит в зрительном зале?))” - спрашивает у поклонников Елена.

Елена Кравец и Александр Усик (фото: instagram.com/lennykravets)

Конечно же, поклонники актрисы поспешили оставить свои предположения:

“Поет”

“Он участвовал в одном из номеров”

“Почетный гость”

“Гопак танцует”

“Лежит на сцене в кроватке)”

“Стоит в зрительском зале”

Скриншот комментариев: instagram.com/lennykravets

И один из вариантов был наиболее близок к правде - “Лежит на сцене в кроватке”. Выяснилось, что в новогодний вечер зрители увидят дебют абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика в роли актера! По сюжету номера, он окажется в одной постели с самой Еленой Кравец, из-за чего Евгений Кошевой его вызовет на настоящий поединок.

Фото: пресс-служба 1+1

Напомним, что Елена Кравец раскрыла подробности яркого свидания с мужем и поделилась хорошей семейной традицией.