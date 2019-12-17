На сцені в ліжечку: Олена Кравець вразила спільним фото з Усиком

Олена Кравець вкрай рідко робить оновлення у своїх блогах в соцмережах. Актриса студії "Квартал 95" "рідкісна гостя" в мережі instagram. І все ж найбільш знаковими для себе подіями і зустрічами Кравець ділиться. Приміром, як зйомки святкового новорічного "Вечірнього кварталу", які пройшли днями. Як з'ясувалося, на зйомках новорічного шоу було помічено чимало відомих українських зірок: Тіна Кароль, Діма Монатік, Оля Полякова, Юлія Саніна і багато інших. Більш того, на сцені в незвичайному амплуа з'явився також український боксер Олександр Усик. Саме з ним і поспішила зробити фото Кравець.

Так, на опублікованому знімку Олена приобійняла іменитого спортсмена. І вирішила трохи заінтригувати шанувальників.

"Задачка) Що робить на зйомках "Вечірнього кварталу" Олександр Усик, за умови, що він не сидить у залі?))" - запитує у шанувальників Олена.

Олена Кравець та Олександр Усик (фото: instagram.com/lennykravets)

Звичайно ж, шанувальники актриси поспішили залишити свої припущення:

"Співає"

"Він брав участь в одному з номерів"

"Почесний гість"

"танцює Гопак"

"Лежить на сцені в ліжечку)"

"Стоїть в глядацькому залі"

Скріншот коментарів: instagram.com/lennykravets

І один з варіантів був найбільш близький до правди - "Лежить на сцені в ліжечку". З'ясувалося, що в новорічний вечір глядачі побачать дебют абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика в ролі актора! За сюжетом номера, він виявиться в одному ліжку із самою Оленою Кравець, через що Євген Кошовий його викличе справжній поєдинок.

Фото: прес-служба 1+1

Нагадаємо, що Олена Кравець розкрила подробиці яскравого побачення з чоловіком і поділилася доброю сімейною традицією.