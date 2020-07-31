Стройная Катя Осадчая в бикини вызвала горячие споры в сети из-за места отдыха

Ведущая отправилась к морю в Турцию с мужем и сыном
Катя Осадчая, по примеру многих звездных коллег, воспользовалась открытием границ и отправилась на отдых в Турцию. Ведущая поделилась первыми пляжными снимками, на которых позирует в купальнике.
Катя расположилась у скал на берегу. На ней – сине-белый купальник-бондо с цветочным принтом и шляпка. Ведущая показала свои точеные формы на камеру, позируя в воде.
К слову, на турецкий курорт она отправилась с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном, котрого можно рассмотреть на одном из фото в Instastories.
"Ви ж наче так любили Одесу, вже все, любов пройшла?" - поинтересовался кто-то из подписчиков ведущей. "Люблю, але нажаль кількість людей перевищує карантинні норми, про пляж в Одесі цьго року можна забути", - с сожалением констатировала она. Также она посетовала на то, что на морских курортах Украины не придерживаются санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. "Нажаль, на українських морських курортах порушені всі карантинні норми, нічого з цим не зробиш", - констатировала Катя.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая надела особое платье на важное мероприятие и рассказала историю его создания.