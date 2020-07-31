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Стройная Катя Осадчая в бикини вызвала горячие споры в сети из-за места отдыха

Пятница 31 июля 2020 10:52
Стройная Катя Осадчая в бикини вызвала горячие споры в сети из-за места отдыха
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведущая отправилась к морю в Турцию с мужем и сыном

Катя Осадчая, по примеру многих звездных коллег, воспользовалась открытием границ и отправилась на отдых в Турцию. Ведущая поделилась первыми пляжными снимками, на которых позирует в купальнике.

Катя расположилась у скал на берегу. На ней – сине-белый купальник-бондо с цветочным принтом и шляпка. Ведущая показала свои точеные формы на камеру, позируя в воде.

К слову, на турецкий курорт она отправилась с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном, котрого можно рассмотреть на одном из фото в Instastories.

"Ви ж наче так любили Одесу, вже все, любов пройшла?" - поинтересовался кто-то из подписчиков ведущей. "Люблю, але нажаль кількість людей перевищує карантинні норми, про пляж в Одесі цьго року можна забути", - с сожалением констатировала она. Также она посетовала на то, что на морских курортах Украины не придерживаются санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. "Нажаль, на українських морських курортах порушені всі карантинні норми, нічого з цим не зробиш", - констатировала Катя.

  • Катя, Ви як завжди красотка
  • Красотка! Крутейшего отдыха!
  • Гарнюня
  • Катюня бомба
  • Вы прекрасны
  • Классная Катя
  • Романтика для двоих, что может быть лучше! Приятного отдыха
  • Какая красивая
  • Красуня! Гарного відпочинку!
  • Катюша, вы потрясающе выглядите

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая надела особое платье на важное мероприятие и рассказала историю его создания.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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