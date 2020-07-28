Нежная Катя Осадчая в "платье принцессы" растрогала романтикой с мужем на работе

Звездная пара не стесняется проявлять свои чувства на публике
Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят почти все время вместе - ведь они нередко работают в одних проектах. При этом супруги совсем не стесняются демонстрировать на публике свои нежные чувства, умиляя поклонников.
На днях они появились на живописной локации с красивым видом на Днепр. При этом Осадчая восхитила эффектным луком - ведущая примерила воздушное бежевое платье, в котором выглядела, как настоящая принцесса.
Пышный подол наряда сделан из тонкого фатина и все платье украшено аппликациями в виде стрекоз и других жуков. Эффектный образ Катя дополнила нюдовыми туфлями в тон и красным обручем на голове, а распущенные волосы красиво спадают на плечи.
Ведущая позировала на террасе с потрясающим видом.
"Голова в облаках", - написала теледива.
Катя Осадчая восхитила образом принцессы в воздушном платье (фото: instagram.com/kosadcha)
А ее супруг Юрий Горбунов поделился романтическим селфи с любимой. На фото Осадчая нежно, но крепко обнимает мужа за шею, а тот смотрит куда-то в сторону.
"Ой ой ой-шия!! відпусти" — с юмором подписал снимок шоумен.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили обнимашками на работе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники оценили элегантный образ Кати и ее обнимашки с мужем и засыпали пару теплыми комментариями.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая показала, как провела уикенд с любимым мужем во Львовской области.