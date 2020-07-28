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Нежная Катя Осадчая в "платье принцессы" растрогала романтикой с мужем на работе

Вторник 28 июля 2020 10:36
Нежная Катя Осадчая в "платье принцессы" растрогала романтикой с мужем на работе
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара не стесняется проявлять свои чувства на публике

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят почти все время вместе - ведь они нередко работают в одних проектах. При этом супруги совсем не стесняются демонстрировать на публике свои нежные чувства, умиляя поклонников.

На днях они появились на живописной локации с красивым видом на Днепр. При этом Осадчая восхитила эффектным луком - ведущая примерила воздушное бежевое платье, в котором выглядела, как настоящая принцесса.

Пышный подол наряда сделан из тонкого фатина и все платье украшено аппликациями в виде стрекоз и других жуков. Эффектный образ Катя дополнила нюдовыми туфлями в тон и красным обручем на голове, а распущенные волосы красиво спадают на плечи.

Ведущая позировала на террасе с потрясающим видом.

"Голова в облаках", - написала теледива.

Нежная Катя Осадчая в &quot;платье принцессы&quot; растрогала романтикой с мужем на работе

Катя Осадчая восхитила образом принцессы в воздушном платье (фото: instagram.com/kosadcha)

А ее супруг Юрий Горбунов поделился романтическим селфи с любимой. На фото Осадчая нежно, но крепко обнимает мужа за шею, а тот смотрит куда-то в сторону.

"Ой ой ой-шия!! відпусти" — с юмором подписал снимок шоумен.

Нежная Катя Осадчая в &quot;платье принцессы&quot; растрогала романтикой с мужем на работе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили обнимашками на работе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оценили элегантный образ Кати и ее обнимашки с мужем и засыпали пару теплыми комментариями.

  • Дуже гарна Осадча
  • Яка чарівна сукня!!!
  • Сукня шикарна! Напишіть де можна купити.
  • Гарнюня
  • Платье такое необычное. Вам красиво
  • Красуня
  • Катенька ни в коем случае не отпускай,покрепче,покрепче его,Вы такая экстровагантная,красивая пара,очень Вас любим хотим видеть всегда.
  • агааа,спіймався,вже не відпустять..
  • Я вашу пару обожнюю!
  • Красива пара
  • Екатерина-шикарный вид! Сочетание цветов, легкость, прозрачность! Образ богини! Браво!
  • Нiжна Катя...аж метелики запурхали перед очима))

Нежная Катя Осадчая в &quot;платье принцессы&quot; растрогала романтикой с мужем на работе

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала, как провела уикенд с любимым мужем во Львовской области.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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