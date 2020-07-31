Струнка Катя Осадча в бікіні викликала гарячі суперечки в мережі через місце відпочинку

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча вирушила до моря до Туреччини з чоловіком і сином

Катя Осадча, за прикладом багатьох зіркових колег, скористалася відкриттям кордонів і вирушила на відпочинок до Туреччини. Ведуча поділилася першими пляжними фото, на яких позує в купальнику.

Катя розташувалася біля скель на березі. На ній – синьо-білий купальник-бондо з квітковим принтом і капелюшок. Ведуча показала свої точені форми на камеру, позуючи у воді.

До речі, на турецький курорт вона відправилася з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном, якого можна побачити на одному із фото в Instastories.

"Ви ж наче так любили Одесу, вже все, любов пройшла?" - поцікавився хтось із підписників ведучої. "Люблю, але нажаль кількість людей перевищує карантинні норми, про пляж в Одесі цьго року можна забути", - з жалем констатувала вона. Також вона поскаржилася на те, що на морських курортах України не дотримуються санітарних норм в умовах пандемії коронавіруса. "Нажаль, на українських морських курортах порушені всі карантинні норми, нічого з цим не зробиш", - констатувала Катя.

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