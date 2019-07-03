Стресс, астма и головные боли: Бритни Спирс откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Бритни Спирс не привыкла скрывать от своих поклонников ничего. За последние годы она пережила немало стрессов, которые пошатнули ее здоровье. Результаты всем известны – певица попала в клинику и с трудом вышла из депрессии. Но теперь все в норме: Бритни полна сил, ведет активную жизнь и наслаждается отношениями со своим любимым мужчиной Сэмом Асгари. К тому же звезда заметно сбросила в весе и привела мышцы в тонус. Секреты своего преображения она с удовольствием выдает всем желающим. Помимо регулярных тренировок и вдохновляющих видео, которые постоянно появляются на ее странице, она дает массу конкретных рекомендаций по питанию и ведению образа жизни в целом.

Бритни Спирс стала выглядеть намного лучше и решила поделиться секретами (фото: instagram.com/britneyspears)

К примеру, недавно она поведала миру, что похудеть было не так легко. С детства певица занималась гимнастикой и танцами. В результате тело, привыкшее к огромным нагрузкам, не реагирует на мини-активности. К тому же Бритни призналась, что по своей природе быстро набирает вес и даже лишние 3 фунта ей скинуть нелегко. Тем не менее, с помощью специальных упражнений, которые певица чередует, она добивается результата. Работы, по словам самой Спирс, еще много. Но дорогу осилит идущий!

Бритни удалось похудеть и восстановить здоровье после пережитого стресса (фото: instagram.com/britneyspears)

А несколько часов назад на странице в Instagram 37-летней звезды появилось новое "послание". Бритни откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, а затем дала секрет их решения. "У меня слабые глаза, стресс, астма и головные боли. Итак, эта таблица очень помогла мне с этими проблемами... и моим весом!!!", – написала она. Добавив, что для детей это тоже будет очень полезно.

Таблица здоровья от Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

Таблица состоит из сочетаний продуктов, которые помогут при различных видах заболеваний. К примеру, при слабом зрении поможет сельдерей и морковь, при стрессе – банан, клубника и груша, если же вас мучают головные боли, то включите в рацион яблоки, огурцы, зеленый салат, имбирь и сельдерей… и т. д. Что ж, даже если такой набор не гарантирует фанатам Бритни полного выздоровления, то навредить точно не сможет. А почему бы не попробовать?