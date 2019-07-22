Страсти накаляются: Кайли Дженнер позирует в ярком образе и в объятиях любимого

Кайли Дженнер – не только успешная бизнес-вумен, самая молодая миллионерша в мире, но и любящая мама и девушка. Но если свою годовалую малышку Сторми она регулярно показывает в Instagram, то чувства с отцом ребенка – 28-летним Трэвисом Скоттом – она демонстрирует не так часто. Тем приятнее поклонникам младшей из знаменитого семейства наблюдать эти редкие вспышки insta-любви.

Кайли подготовила новый стильный выход (фото: instagram.com/kyliejenner)

Недавно Кайли отправилась с друзьями на острова Теркс и Кайкос. Роскошные каникулы были приурочены к запуску новой линии Kylie Skin. Дженнер неустанно меняла наряды и буквально засыпала сеть соблазнительными кадрами. Трэвис отправиться с любимой не смог, и, видимо, ужасно соскучился по Кайли.

Кайли и Трэвис демонстрируют пылкие чувства (фото: instagram.com/kyliejenner)

По возвращении девушка уже успела опубликовать серию ярких кадров. Она предстала в соблазнительном боди серого оттенка в мелкую полоску, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Сверху на трико она накинула объемный жакет ярко-розового оттенка от наделавшего шума по всему миру французского модельера Jacquemus. В завершение образа она надела белые босоножки и крупные серьги-кольца, в руки взяла маленькую черную сумочку. Волосы звезда гладко зачесала, а макияж сделала нарочито выразительным. Нужно признать, что образ получился невероятно стильным!

Фото с любимым редкие, но страстные (фото: instagram.com/kyliejenner)

На первых кадрах из этой серии девушка позирует в дамской комнате, их она сопроводила вызывающей подписью: "Что мы на самом деле делаем в уборной". Но больше внимания привлекло последнее фото. На нем Кайли предстала в объятиях любимого. Он нежно обнимает Кайли одной рукой за талию, а второй – за шею, прислонившись ее щеке. "Partners In Crime навсегда", – написала девушка под столь романтичным фото. Такой эмоциональный накал не могли выдержать пользователи сети. Они принялись засыпать пару комментариями и восхищаться ими.

Трэвис, Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в феврале этого года мир облетели слухи, что Кайли и Трэвис ждут второго ребенка. Виной тому были и слегка округлившиеся формы, и подозрительно объемные наряды девушки, а также тот факт, что первую беременность она скрывала до последнего. Но слухам положила конец сама Дженнер, дав комментарий прессе.