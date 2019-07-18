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Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фото

Lite » Культура 18.07.2019 - 18:56
Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фото
Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner)

21-летняя знаменитость не собирается возвращаться с отдыха

Кайли Дженнер, видимо, решила отыграться за все дни, когда у нее не хватало времени на Instagram. Последние несколько дней она засыпала сеть кадрами в купальниках всех возможных расцветок: ярко-голубой, черный, с принтом, в полоску... Несколько часов дело дошло до жизнерадостного желтого. Девушка опубликовала кадр, на котором позирует вместе со своей подругой Ирис Палмер.

Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоБольше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоКайли наслаждается отдыхом (фото: instagram.com/kyliejenner) 

К слову, на отдыхе собрались многие другие давние знакомые Insta-знаменитости: София Ричи, Анастасия Караниколау, Виктория Вильярроэль и другие. Разумеется, не обошлось и без малышки Сторми, которая часто принимает участие в развлечениях звездной мамы и ее подруг. Один из кадров, где она демонстрирует свои выдающиеся формы и яркий маникюр, она подписала: "Больше пляжа, меньше переживаний!".  

Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоЗа последние дни Кайли засыпала сеть откровенными фото (фото: instagram.com/kyliejenner) 

На острова 21-летняя миллионерша отправилась, чтобы отдохнуть, а также отметить запуск очередной коллекции Kylie Skin. Заодно девушка устроила и очередную съемку на пляже.   

Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоКайли обожает горячие кадры (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что сейчас свои линии активно запустили все сестры. К примеру, Ким выпустила серию макияжа KKW Beauty, а также средств для кожи. Хлои также рекламирует коллекцию, которую разработала совместно с младшей сестрой Кайли – Koko. Недавно она снялась в видео для американского Vogue, где рассказала о многих секретах красоты. Кстати, в ролике она предстала вместе с годовалой дочкой Тру.  

Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоБольше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоКайли устроила райский отдых для себя и подруг (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нужно отметить, что отдыхает Кайли и компания с размахом. На острова они отправились на частном самолете, а путешествие спланировано и продумано до мелочей. К примеру, на самолет был украшен логотипом Kylie Skin, проводницы были одеты в костюмы оттенка новой линии. В роскошном отеле всех гостей ждали подарки от бренда, а также принадлежности с символикой коллекции. Сколько еще продлится райский отдых, неизвестно, но судя по всему, девушки не намерены скоро возвращаться.

Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фотоКайли примерила массу купальников (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в интервью Кайли как-то призналась, что никогда бы не подумала, что ее увлечение косметикой может принести ей такой успех. По словам девушки, она не ставила цели заработать, просто занималась тем, что ее увлекало.

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