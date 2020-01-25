Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком

Ведущий показал трепетный кадр в домашней обстановке
Катя Осадчая и Юрий Горбунов не так давно устроили романтический отпуск на Сейшельских островах – пара загорала, купалась и исследовала экзотический курорт и его достопримечательности, флору и фауну. По возвращению в Киев, супруги с головой окунулись в работу. Но они не забывают находить в плотном графике время для уютных семейных посиделок. Так, Юрий показал трогательное фото с сыночком Иваном, которое умилило его подписчиков.
Мальчик обнял своего звездного папу за шею. А ведущей присел рядом с сыном, который разместился за столом. По традиции, кадр был сделан со спины, поэтому лица ребенка не видно – родители пока не готовы показать его миру. К слову, фотографом выступила Катя Осадчая. На столе можно увидеть букет цветов – подарок Юрия любимой жене. Катя поблагодарила мужа за презент в InstaStories.
Фото: Катя Осадчая показала букет от Юрия Горбунова (instagram.com/kosadcha)
"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує - наша мамуся!" - подписал душевный домашний кадр ведущий.
Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)
Катя оставила под снимком любимых мужчин сердечко, а поклонники пары одарили звездную семью комплиментами.
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Теледива также решила показать снимок в домашней обстановке. Катя разместилась у камина и решила перекусить, для этой цели отлично подошел сыр. Ведущая запечатлена без макияжа в черном платье с принтом polka dot. Ее волосы гладко зачесаны назад и собраны с помощью шелкового платка.
"Цього року тільки лінивий не пожартував про зайві кілограми після свят так, всі ми на свята не святі. Моя пропозиція - після усіх зимових свят інколи можна пропустити вечерю. Сир з чаєм можна цілком вважати вечерею", - поделилась она рецептом стройности.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая вызвала фурор появлением в бархатном вечернем платье с пикантным разрезом.