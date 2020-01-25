Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий показал трепетный кадр в домашней обстановке

Катя Осадчая и Юрий Горбунов не так давно устроили романтический отпуск на Сейшельских островах – пара загорала, купалась и исследовала экзотический курорт и его достопримечательности, флору и фауну. По возвращению в Киев, супруги с головой окунулись в работу. Но они не забывают находить в плотном графике время для уютных семейных посиделок. Так, Юрий показал трогательное фото с сыночком Иваном, которое умилило его подписчиков.

Мальчик обнял своего звездного папу за шею. А ведущей присел рядом с сыном, который разместился за столом. По традиции, кадр был сделан со спины, поэтому лица ребенка не видно – родители пока не готовы показать его миру. К слову, фотографом выступила Катя Осадчая. На столе можно увидеть букет цветов – подарок Юрия любимой жене. Катя поблагодарила мужа за презент в InstaStories.

Фото: Катя Осадчая показала букет от Юрия Горбунова (instagram.com/kosadcha)

"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує - наша мамуся!" - подписал душевный домашний кадр ведущий.

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя оставила под снимком любимых мужчин сердечко, а поклонники пары одарили звездную семью комплиментами.

Це таке щастя

Боже, як це мило. Прям не можу намилуватись

Дуже гарні тюльпани

Найсправжні. Хай щастить

Милота

Така чудова родина

Класно

Классное фото,так трогательно

В сина волосся як в татка

Скриншот комментариев

Теледива также решила показать снимок в домашней обстановке. Катя разместилась у камина и решила перекусить, для этой цели отлично подошел сыр. Ведущая запечатлена без макияжа в черном платье с принтом polka dot. Ее волосы гладко зачесаны назад и собраны с помощью шелкового платка.

"Цього року тільки лінивий не пожартував про зайві кілограми після свят так, всі ми на свята не святі. Моя пропозиція - після усіх зимових свят інколи можна пропустити вечерю. Сир з чаєм можна цілком вважати вечерею", - поделилась она рецептом стройности.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая вызвала фурор появлением в бархатном вечернем платье с пикантным разрезом.