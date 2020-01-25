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Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.01.2020 - 10:56
Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий показал трепетный кадр в домашней обстановке

Катя Осадчая и Юрий Горбунов не так давно устроили романтический отпуск на Сейшельских островах – пара загорала, купалась и исследовала экзотический курорт и его достопримечательности, флору и фауну. По возвращению в Киев, супруги с головой окунулись в работу. Но они не забывают находить в плотном графике время для уютных семейных посиделок. Так, Юрий показал трогательное фото с сыночком Иваном, которое умилило его подписчиков.

Мальчик обнял своего звездного папу за шею. А ведущей присел рядом с сыном, который разместился за столом. По традиции, кадр был сделан со спины, поэтому лица ребенка не видно – родители пока не готовы показать его миру. К слову, фотографом выступила Катя Осадчая. На столе можно увидеть букет цветов – подарок Юрия любимой жене. Катя поблагодарила мужа за презент в InstaStories.

Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком

Фото: Катя Осадчая показала букет от Юрия Горбунова (instagram.com/kosadcha)

"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує - наша мамуся!" - подписал душевный домашний кадр ведущий.

Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя оставила под снимком любимых мужчин сердечко, а поклонники пары одарили звездную семью комплиментами.

  • Це таке щастя
  • Боже, як це мило. Прям не можу намилуватись
  • Дуже гарні тюльпани
  • Найсправжні. Хай щастить
  • Милота
  • Така чудова родина
  • Класно
  • Классное фото,так трогательно
  • В сина волосся як в татка

Скриншот комментариев

Теледива также решила показать снимок в домашней обстановке. Катя разместилась у камина и решила перекусить, для этой цели отлично подошел сыр. Ведущая запечатлена без макияжа в черном платье с принтом polka dot. Ее волосы гладко зачесаны назад и собраны с помощью шелкового платка.

"Цього року тільки лінивий не пожартував про зайві кілограми після свят так, всі ми на свята не святі. Моя пропозиція - після усіх зимових свят інколи можна пропустити вечерю. Сир з чаєм можна цілком вважати вечерею", - поделилась она рецептом стройности.

Страшно соскучились! Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая вызвала фурор появлением в бархатном вечернем платье с пикантным разрезом.

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