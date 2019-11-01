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Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили Хэллоуин

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 18:31
Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили Хэллоуин
Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Семья повеселилась на славу

Виктория и Дэвид Бекхэм обожают семейные праздники, и Хэллоуин стал еще одним поводом провести день вместе. По всей видимости, Дэвид с детьми устроили знаменитой маме сюрприз. Поскольку Виктория опубликовала снимок, где позирует ее муж и дети в костюмах. А Дэвид в свою очередь запостил серию кадров, как они готовятся к вечеру.

Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинДэвид с детьми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На фото, где они красят друг друга, он написал: «Делаем мейк-ап маминой косметикой, тсссс», «Прости, мамочка, мы использовали твою косметику». Сам экс-футболист примерил черный наряд с капюшоном, который дополнили макияж с белой кожей и тенями под глазами. Бруклин принарядился в костюм заключенного. Ромео – в нечто напоминающее персонажа «Черепашки ниндзя», Харпер выбрала образ американской певицы Билли Айлиш. И даже пса они нарядили в черный костюм Бэтмена. «Счастливого Хэллоуина», – написал Дэвид. А Виктория также опубликовала отдельное фото с любимой и единственной дочкой и написала: «Харпер Севен любит Билли Айлиш, а также выразительный макияж глаз».

Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинСтрашно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинСтрашно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили Хэллоуин

Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинДети повеселились на славу (фото: instagram.com/davidbeckham)

Как известно, в знаменитом семействе Бекхэм всегда царит идиллия. Пара с детьми обожает проводить вместе выходные и праздники, а если предстоит выход в свет, то они также стараются поддержать друг друга. К примеру, вся семья посещает показы Виктории, сидя при этом в первом ряду. А недавно Виктория и Дэвид показали и страсть к одинаковым вещам. Они пришли на торжественный вечер в честь 275-летия аукциона Sotheby’s в похожих черных total луках, вызвав бурю восторгов в сети.

Страшно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинСтрашно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинСтрашно счастливые: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми громко отметили ХэллоуинДэвид и Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

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