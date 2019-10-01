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Стильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-луки

Lite » Мода 01.10.2019 - 19:31
Стильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-луки
Дэвид и Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham) 

45-летняя бизнесвумен ее муж блистают на вечере Sotheby’s

Виктория Бекхэм не устает впечатлять своими стильными выходами и роскошным видом. В этот раз дизайнер, известная страстью не только к моде, но и к искусству, посетила торжественный вечер в честь 275-летия аукциона Sotheby’s. К выставке, посвященной Энди Уорхолу, она лично приложила руку. Компанию ей составил и любимый муж. Интересно, что оба супруга выбрали черные тотал-луки.

Стильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-луки

Виктория, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория пришла в стильных брюках своего любимого фасона: с завышенной талией и слегка расклешенных из собственной коллекции. Такая модель, по мнению британской иконы стиля, зрительно стройнит и делает силуэт безупречным. К ним она подобрала черную блузу со спущенной линией плеч, с оборками в стиле фламенко и пышными рукавами. Обувь она также выбрала любимую – туфли на умопомрачительных шпильках. Как всегда отлично на фоне однотонного лука смотрелись контрастные детали: ярко-красный маникюр и золотые часы. Волосы она убрала в низкий хвост, а макияж сделала в нейтральных оттенках продуктами из собственной линии.

Стильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-лукиСтильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-лукиСупруги на вечере (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Любимый супруг Виктории Дэвид также выбрал черный костюм: классического кроя брюки и свободный пиджак. Но он слегка разбавил образ белыми деталями: белой футболкой и кедами. Выглядели чета стильно и необычно, была в приподнятом настроении и много позировлаала фотографам.

Позже к ним присоединилась давняя подруга Виктории – актриса Ева Лонгория. Она также примерила наряд авторства Виктории Бекхэм. Длинное платье с "змеиной" расцветки с закрытым верхом, длинными рукавами и плиссированной юбкой она дополнила лодочками и клатчем цвета фуксии. "Какой невероятный сюрприз – неожиданный визит Евы Лонгории! Выглядишь чудесно в VB! Люблю тебя", – написала трогательное послание подргуе Виктория.

Стильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-лукиСтильная парочка: Виктория и Дэвид Бекхэм демонстрируют безупречные черные тотал-лукиВиктория и Ева дорожат своей дружбой (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, как-то в интервью изданию Vogue признанная икона стиля призналась, что черный костюм – одна из пяти любимых ею вещей на все времена. В числе остальных: безупречного кроя рубашка, джинсы, что-то из по-настоящему качественного трикотажа, а также идеальное платье.

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