Икона стиля и красоты: 45-летняя Виктория Бекхэм раскрыла секреты идеальной кожи

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитая бизнес-вумен раскрыла секреты красоты

Виктория Бекхэм на этой неделе – главная звезда светских хроник. Бизнес-вумен представила новую коллекцию Victoria Beckham сезона весна-лето 2020, вдохновленную музыкой и фильмами 70-х. Дизайнер экспериментирует с сочетанием строгих линий и игрой тканей и оборок, нейтральных оттенков с "кричащими" яркими. Таким образом, команде удалось сохранить ДНК бренда, но получить новое звучание.

Виктория на своем шоу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Еще один инфоповод – выпуск дебютной линии косметического бренда Victoria Beckham Beauty. Сейчас новинки уже можно приобрести на официальном сайте бренда. Пока они разлетаются по миру, внимание всех бьюти-порталов приковано к Виктории.

Она успела рассказать, что главные "позывные" марки: максимально чистый и прозрачный состав, продукты, которые подчеркнут вашу индивидуальность. А начать было решено с продуктов для создания макияжа глаз. Ведь соблазнительные вечерние и легкие дневные smoky уже давно стали изюминкой образа Виктории.

Виктория наконец представила миру первую коллекцию макияжа (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Интересно, что Виктория подчеркнула: она не собирается выпускать косметику для омоложения, так как считает, что главное – не избавиться от морщин, а "стать лучшей версией себя". " У всех есть морщины, и это нормально. Я хочу, чтобы люди ценили себя", – эта цитата Виктории уже разлетелась по сети.

Тем не менее, сияющий внешний вид 45-летней Виктории говорит о том, что она в своем уходе движется в верном направлении. Как оказалось, помимо регулярного грамотно построенного ухода, у нее есть и другие проверенные секреты. Без правильного питания не обошлось!

У всех есть морщины, и это нормально, – уверена Виктория (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Свой рацион она старается строить так, чтобы в нем был учтен баланс всех необходимых элементов. В последнее время Виктория обратила внимание на важность употребления достаточного количества правильных жиров для сияющей кожи. Чтобы восполнить их норму, она ежедневно ест 3-4 авокадо.

Первый шаг к красоте – питание (фото: instagram.com/victoriabeckham)

С воспалениями и высыпаниями отлично борется красная рыба с омега-3 жирными кислотами. Лосося ей посоветовал употреблять диетолог, причем утром и вечером. По словам Виктории, сначала она была в шоке, но затем увидела – это работает. Спустя месяц кожа буквально преобразилась.

Третий не менее важный пункт – салонные процедуры. Так, недавно голливудский косметолог Гарольд Лансер рассказал, что посоветовал Виктории процедуру под названием "Зародыш". На все лицо наносится маска на основе икры, а на область вокруг глаз – жемчужная пыльца. Стоит такое удовольствие недешево – около $ 1,450.