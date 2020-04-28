Стою по пояс голая: Оля Полякова поделилась пикантными историями из жизни

Оля Полякова регулярно балует поклонников насыщенной карантинной программой. Ежедневно она придумывает расписание эфиров на день, которые собирают в Instagram немалую аудиторию. Так, утром звезда традиционно тренируется вместе с подписчиками, а вечером играет в "Правду или действие" со звездными гостями. В этот раз певица решила сделать прямое включение с Лесей Никитюк и обсудить весьма пикантные темы. Запись видео появилась в Instagram "Королевы ночи".

Вместе с Лесей Оля вспоминала пикантные и неловкие ситуации из жизни, которые заставили ее краснеть. Например, в школьные годы Оля ездила через весь город в музыкальную школу и однажды оконфузилась, заправив юбку в колготы.

"Как мне было стыдно! У меня было такое, что я в колготки сзади заправила случайно юбку. И ехала так в музыкальную школу через весь город на трех троллейбусах, и не один человек не сказал. Все смотрели, а мне добираться до музыкальной школы часа два. Тоесть, два часа я ехала по городу вот такая. И какая-то девушка мне сказала. И когда я поняла, мне было так стыдно. Сейчас мне бы не было стыдно – я так выступаю, а тогда у меня еще совесть была и было неудобно дико", - вспомнила "Королева ночи".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также еще один неловкий случай произошел во время одного из концертов Суперблондинки. Правда, как признается Оля, подобное она воспринимает как штатную ситуацию, ведь жизнь артиста – это не всегда пятизвездочные отели и роскошные концертные залы.

"Есть такие залы, где облезлые стены, грибок, страшная грязь, нет туалетов нормальных. Это был именно тот случай. Я в вонючий туалет идти не захотела. Обычно на сцене у тебя адреналин и все с потом выходит – ничего не хочется. И тут, на какой-то шестой песне и я понимаю – если сейчас не схожу в туалет, случится непоправимое. А у меня же эти переодевания постоянные, а гримерки нет - за шторой переодеваешься, рядом ходят работники сцены. Девочки сказали: "Хорошо, иди. Мы что-то придумаем. Через блок, через четыре песни придешь". Принесли ведро. Тут я делаю свои дела, тут мне снимают верх, лифчик меняют, тут какой-то дядька проходит мимо. Я стою по пояс голая и делаю свои дела. Ты понимаешь, какой ужас этой ситуации? В таком запале никакого стыда нет, ни о чем не думаешь", - призналась Полякова.

Ранее Оля Полякова осудила Владимира Остапчука за пикантное видео с женскими ножками.