Стою по пояс гола: Оля Полякова поділилася пікантними історіями з життя

Оля Полякова регулярно балує шанувальників насиченою карантинної програмою. Щодня вона придумує розклад ефірів на день, які збирають в Instagram чималу аудиторію. Так, зранку зірка традиційно тренується разом з підписниками, а ввечері грає в "Правду або дію" із зірковими гостями. Цього разу співачка вирішила зробити пряме включення з Лесею Нікітюк і обговорити вельми пікантні теми. Запис відео з'явилася в Instagram "Королеви ночі".

Разом з Лесею Оля згадувала пікантні і незручні ситуації з життя, які змусили її червоніти. Наприклад, у шкільні роки Оля їздила через все місто в музичну школу і одного разу осоромилася, заправивши спідницю у колготи.

"Як мені було соромно! У мене було таке, що я в колготки ззаду заправила випадково спідницю. І їхала так в музичну школу через все місто на трьох тролейбусах, і не одна людина не сказала. Всі дивилися, а мені добиратися до музичної школи години дві. Тобто, дві години я їхала по місту ось така. І якась дівчина мені сказала. І коли я зрозуміла, мені було так соромно. Зараз мені не було б соромно – я так виступаю, а тоді у мене ще совість була і було дико незручно", - згадала "Королева ночі".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також ще один незручний випадок стався під час одного з концертів Суперблондинки. Щоправда, як зізнається Оля, подібне вона сприймає як штатну ситуацію, адже життя артиста – це не завжди п'ятизіркові готелі і розкішні концертні зали.

"Є такі зали, де облізлі стіни, грибок, страшний бруд, немає туалетів нормальних. Це був саме той випадок. Я в смердючий туалет йти не захотіла. Зазвичай на сцені у тебе адреналін і все з потом виходить – нічого не хочеться. І тут, на якійсь шостий пісні і я розумію – якщо зараз не сходжу в туалет, станеться непоправне. А у мене ж ці переодягання постійні, а гримерки немає - за шторою переодягаєшся, поряд ходять працівники сцени. Дівчатка сказали: "Добре, йди. Ми щось придумаємо. Через блок, через чотири пісні прийдеш". Принесли відро. Тут я роблю свої справи, тут мені знімають верх, ліфчик міняють, тут якийсь дядько проходить повз. Я стою по пояс гола і роблю свої справи. Ти розумієш, який жах цієї ситуації? В такому запалі ніякого сорому нема, ні про що не думаєш", - зізналася Полякова.

Раніше Оля Полякова засудила Володимира Остапчука за пікантне відео з жіночими ніжками.