Столько тепла! Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми

В Украине пошла уже третья неделя карантина из-за эпидемии коронавируса, когда люди остаются дома на самоизоляции и выходят лишь в крайней необходимости. Звезды не исключение - все концерты и съемки отменены, и у артистов наконец появилось время, которое можно полностью посвятить семье. Особенно счастливы их дети, ведь в обычной жизни они видят родителей не так уж часто! Все развлекают малышей, как могут - к примеру, Лилия Ребрик готовит любимые лакомства, а Оля Полякова устраивает чтение сказок для дочек онлайн. Светлана Лобода тоже показала свои "хроники карантина" и рассказала, как она его проводит.

Певица опубликовала нежные фото со старшей дочерью Евой, наполненные теплом и уютом. Звездная мама с дочкой позируют на диване, обнимаясь и целуя друг друга. Артистка одета в водолазку болотного цвета, также она сделала легкий макияж и красивую прическу. Малышка же запечатлена в желтой футболке с принтом и распущенными волосами. Младшая Тильда на этот раз в кадр не попала.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Как рассказала Светлана, она устраивает с детьми вечерние киносеансы.

"представьте как счастливы ваши дети сейчас....сколько радости они получают от того, что вы рядом ....мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино ...чем занимаетесь вы?" - поделилась Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы растрогались такой милой картиной и оставили ей много теплых отзывов.

Красотки!!!

Этот цвет волос очень Вам идёт

Боже, какие вы красивые. Евочка чудо, так радостно, что она сейчас рядом с Вами, а Вы рядом с ней

Красавицы, столько тепла

Вам очень идет этот цвет волос

Мы тоже очень рады, смотрим детские сказки и фильмы

Какие солнышки. Слушать ваши ваши песни-лучшее, что я могла сделать

А мы просматриваем ваши концерты всей семьей,хорошего вам вечера и приятного просмотра советского кино

Вы прекрасны, как солнечный рассвет

Вы такие красивые! Не могу прям!

Да это плюс карантина ... и воообще мне кажется вселенная дала миру это испытание , чтобы люди поняли что самое важное обратить внимание на себя и на близких рядом .

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода показала редкое фото с мамой и сестрой.