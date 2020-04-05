Стільки тепла! Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками

В Україні пішов вже третій тиждень карантину через епідемію коронавіруса, коли люди залишаються вдома на самоізоляції і виходять лише в крайній необхідності. Зірки не виняток - всі концерти і зйомки скасовані, і в артистів нарешті з'явився час, який можна повністю присвятити родині. Особливо щасливі їхні діти, адже в звичайному житті вони бачать батьків не так вже й часто! Всі розважають малюків, як можуть - наприклад, Лілія Ребрик готує улюблені ласощі, а Оля Полякова влаштовує читання казок для дочок онлайн. Світлана Лобода показала свої "хроніки карантину" і розповіла, як вона його проводить.

Співачка опублікувала ніжні фото зі старшою донькою Євою, наповнені теплом і затишком. Зіркова мама з донькою позують на дивані, обнімаючись і цілуючи один одного. Артистка одягнена в водолазку болотного кольору, також вона зробила легкий макіяж і красиву зачіску. Маля ж відображена у жовтій футболці з принтом і розпущеним волоссям. Молодша Тільда на цей раз в кадр не потрапила.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Як розповіла Світлана, вона влаштовує з дітьми вечірні кіносеанси.

"уявіть як щасливі ваші діти зараз....скільки радості вони отримують від того, що ви поруч ....ми з дітьми вечорами дивимося старе радянське кіно ...чим ви займаєтеся?" - поділилася Лобода.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки зворушені такою милою картиною і залишили їй багато теплих відгуків.

Красуні!!!

Цей колір волосся дуже Вам йде

Боже, які ви красиві. Євочка диво, так радісно, що вона зараз поруч з Вами, а Ви поруч з нею

Красуні, стільки тепла

Вам дуже йде цей колір волосся

Ми теж дуже раді, дивимося дитячі казки і фільми

Які сонечка. Слухати ваші ваші пісні-найкраще, що я могла зробити

А ми переглядаємо ваші концерти всією сім'єю,гарного вам вечора і приємного перегляду радянського кіно

Ви прекрасні, як сонячний світанок

Ви такі гарні! Не можу прям!

Так це плюс карантину ... і взагалі мені здається всесвіт дала світові це випробування , щоб люди зрозуміли що найважливіше звернути увагу на себе і на близьких поруч .

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода показала рідкісне фото з мамою і сестрою.