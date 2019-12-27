Милашка с огромным бантом: Джамала повторила свой детский новогодний образ

Певица отметила, что любовь к аксессуарам у нее с детства
Певица Джамала регулярно восхищает поклонников своими элегантными и шикарными сценическими образами и нарядами на светских мероприятиях. При этом артистка уверена, что для того, чтобы создать роскошный лук, вовсе не обязательно тратить уйму денег - что и доказала на деле, примерив яркий образ Арианы Гранде. При этом всю одежду и обувь для него она приобрела в комиссионном магазине и призвала фанатов не стесняться покупать вещи в подобных местах. А в преддверии Нового года артистка приняла участие в очаровательном проекте и повторила свой детский новогодний look.
Снимками из серии "тогда и сейчас" Джамала поделилась на своей страничке в Instagram. На архивном фото маленькая будущая звезда мило позирует у елочки в нарядном белом платье и с огромным бантом на голове.
На втором кадре она примерила нежно-голубое платье и не постеснялась нацепить такой же бант! Кроме того, певица не забыла и про туфельки, под которые надела носки по моде того времени.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Взяла участь у спецпроекті “Перезняти Новий рік» і повторила свій дитячий образ. Вбрання на новорічні свята мені завжди підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравого вбрання і аксесуарів в мене була завжди. А які новорічні костюми були у вас в дитинстві?" - поделилась исполнительница.
Пользователи сети остались в умилении от милых кадров и отметили, что Джамала почти не изменилась и выглядит просто замечательно.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала озадачила фанов нелегкой "стильной задачей" - певица поинтересовалась мнением поклонников по поводу своего стиля и нарядов.