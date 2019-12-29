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Царевна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-факторе

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.12.2019 - 20:17
Царевна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-факторе
Джамала поразила новым образом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала предстала перед фанатами в белоснежном и экстравагантном наряде

Джамала практически постоянно восхищает поклонников своими эффектными и соблазнительными, но при этом экстравагантными образами. На этот раз украинская звезда нарядилась на Х-фактор 10 в белоснежный наряд, который поклонники назвали "царевна-лебедь". Отметим, что наряд выполнен в очень утонченном стиле, который позволяет увидеть прекрасное декольте теледивы.

Платье поражает своей красотой и непохожестью на другие. На снимках Джамала излучает искренность и красоту и обольстительно улыбается.

Царевна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-фактореЦаревна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-фактореДжамала в белоснежном и утонченном наряде (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники украинской знаменитости просто не могли пройти мимо и не оценить красоту такого великолепного наряда. Они написали звезде множество комплиментов и восторженных комментариев. Также фанаты активно интересуются, кто дизайнер этого роскошного платья.

  • Сукня просто нереально красива!!!
  • Краса!.
  • Сукня божественна! Від кого сукня?
  • Шикарная.
  • От кого платье?
  • Царевна - лебедь.
  • Красотка! Лучшая певица Украины.

Царевна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-фактореЦаревна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-факторе

Царевна лебедь: Джамала в наряде с перьями произвела фурор на Х-факторе

Скриншот комментариев

Позже на страничке певицы появилось видео с новым образом исполнительницы. Под роликом певица поздравила с победой в шоу Элину Иващенко - подопечную Игоря Кондратюка.

"За кулисами сказала ей, что чувствую, что она победит. Хотя и есть такое мнение, что чаще всего в шоу побеждают ребята, потому что девушки-поклонницы активно голосуют). Хочу, чтобы у вас всегда вырастали крылья, а вдохновение никогда не покидало вас. Не слушайте никого, не следуйте клише. Будьте самобытными", - написала Джамала.

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