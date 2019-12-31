Стільки тепла! Джамала зворушила новорічним сімейним фотосетом з чоловіком і сином

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Знімки вийшли дуже атмосферні і наповнені щастям

Джамала підійшла до святкування Нового року у всеозброєнні - раніше співачка поділилася дитячими спогадами і навіть повторила свій образ з дитячого ранку, поставши в милому вбранні з величезним бантом. А так як синочок артистки Емір-Рахман вже помітно підріс, вона вирішила, що пора влаштувати святкову сімейну фотосесію.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася результатом новорічного фотосету - цілою серією неймовірно теплих і атмосферних кадрів з коханим чоловіком Бекіром і синочком.

Для зйомки виконавиця вибрала стильний комбінезон в чорно-білу клітинку, під який одягла чорну майку і туфлі на підборах. Чоловік співачки був у класичному ансамблі біла сорочка і чорні штани, а маленького Еміра нарядили в чарівний червоно-білий костюм Санта-Клауса з милою шапкою.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Сімейство позувала біля гарно вбраної ялинки і каміна, розглядаючи запаковані подарунки і цілуючи один одного.

"З Новим роком! Вдячна. Люблю. Всім кохання", - підписала яскраві кадри Джамала.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях фолловери наввипередки вітають співачку та її родину з Новим роком та розчулюються ніжним кадрам.

Щастя Вам у новому році!!

Коли я заплуталась, ти - мої крила! Дякую!

Щастя вашій сім'ї. Супер фото

Ви дуже гарні

Ві фантастичні!

Класний дід Мороз у вас

З Наступаючим Новим Роком.

З наступаючим , дорогі! любимо

Стільки сімейного тепла в цих фото! Дякую, що ділишся знімками. З новим! Нехай все погане 2019 року стане добривом для 2020! Люблю вас до місяця і назад. З теплом і любов'ю з СанФранциско.

Яка любляча родина. З наступаючим вас

Красива і щаслива сім'я

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала вразила значним декольте і новорічним настроєм. Співачка розповіла, що не вважає Новий Рік сімейним святом і воліє зустрічати його в галасливій компанії.