Столько драйва и страсти: Лилия Ребрик с мужем покорили зажигательной сальсой

Лилия Ребрик и на карантине продолжает восхищать и вдохновлять поклонников своим оптимизмом и энергичностью - ведущая успевает и поработать, и семье время уделить, и домашние дела переделать, и все это с улыбкой. Недавно артистка поинтересовалась у своих фолловеров, о чем им было бы интересно почитать в ее аккаунте, и уже приняла ответы во внимание. Многие отметили, что хотели бы узнать основы танцев и увидеть мастер-классы в исполнении Ребрик - именно с этого она и решила начать.

К тому же, у Лилии под рукой прекрасный партнер - профессиональный танцор и хореограф, ее муж Андрей Дикий. В свое время они познакомились и влюбились именно благодаря танцам - на проекте Танцы со звездами, а теперь устраивают семейные выступления. Веселая парочка решила показать основные движения такого танца, как сальса - а заодно Ребрик предложила поклонникам поучаствовать в танцевальном батле и получить призы.

В зажигательном видео, которое они с Андреем сняли во дворе своего загородного дома, Лилия предстала в воздушном нежно-розовом платье с цветочным принтом, а талию она подчеркнула тонким черным поясом.

"Так... підбиваю підсумки одного з попередніх постів: не думала, що так багато голосів набере п’ятий пункт - про танці. Я обовязково візьму до уваги всі ваші коментарі та побажання. Вже з наступного тижня чекайте пост на тему, яка набрала найбільшу кількість ваших голосів.



А сьогодні - давайте вже починемо з танців. До вашої уваги танцювальний батл: легка і невимушена сальса. Спробуйте станцювати її і ви!



І кілька порад для початківців! Ставте камеру так, щоб вас на відео було добре видно у повен зріст! Одного квадратного метру танцювальної площі для початку вам цілком вистачить. А далі натискайте на запис і спробуйте вже у кадрі повторити ці рухи. За партнера може бути дитина, сестра, брат, подруга, друг, а можна взагалі без партнера. Творець найкреативнішого відео отримає від мене подарунок і репост в сторіз))). Тож поїхали!" - поделилась советами ведущая.

Фолловеры пришли в восторг от танца этой яркой пары и засыпали их восхищенными отзывами.

Дякую Лилея! Це справжнiй драйв

Пересмотрела раз 5

частіше таке показуйте,аж до коханого захотілось так прианцювати

Такі щасливі, і прості. обожнюю вас

Ви супер

Як гарно ви танцюєте, молодці

Ви неймовірні! Стільки драйву, пристрасті і любові у вас! Аж дух перехоплює!

Неймовірні

Заряджаєте своєю енергетикою, чудові

Боже, какая красотаааа... я тоже так хочу

Самая лучшая пара в Украине, приятно наблюдать за вашей семье. очень позитивные

Какая прекрасная пара !!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик поделилась действенным лайфхаком для мам и очаровала семейными фото.