Стільки драйву і пристрасті: Лілія Ребрик з чоловіком підкорили запальною сальсою

Лілія Ребрик і на карантині продовжує захоплювати і надихати шанувальників своїм оптимізмом і енергійністю - ведуча встигає і попрацювати, і сім'ї час приділити, і домашні справи переробити, і все це з посмішкою. Нещодавно артистка поцікавилася у своїх фоловерів, про що їм було б цікаво почитати в її записі, і вже прийняла відповіді до уваги. Багато відзначили, що хотіли б дізнатися основи танців і побачити майстер-класи у виконанні Ребрик - саме з цього вона і вирішила почати.

До того ж, у Лілії під рукою прекрасний партнер - професійний танцюрист і хореограф, її чоловік Андрій Дикий. У свій час вони познайомилися і закохалися саме завдяки танцям - на проекті Танці з зірками, а тепер влаштовують сімейні виступи. Весела парочка вирішила показати основні рухи такого танцю, як сальса - а заодно Ребрик запропонувала шанувальникам взяти участь у танцювальному батлі і отримати призи.

У запальному відео, яке вони з Андрієм зняли у дворі свого заміського будинку, Лілія постала в повітряній ніжно-рожевій сукні з квітковим принтом, а талію вона підкреслила тонким чорним поясом.

"Так... підбиваю підсумки одного з попередніх постів: не думала, що так багато голосів набере п’ятий пункт - про танці. Я обовязково візьму до уваги всі ваші коментарі та побажання. Вже з наступного тижня чекайте пост на тему, яка набрала найбільшу кількість ваших голосів.



А сьогодні - давайте вже починемо з танців. До вашої уваги танцювальний батл: легка і невимушена сальса. Спробуйте станцювати її і ви!



І кілька порад для початківців! Ставте камеру так, щоб вас на відео було добре видно у повен зріст! Одного квадратного метру танцювальної площі для початку вам цілком вистачить. А далі натискайте на запис і спробуйте вже у кадрі повторити ці рухи. За партнера може бути дитина, сестра, брат, подруга, друг, а можна взагалі без партнера. Творець найкреативнішого відео отримає від мене подарунок і репост в сторіз))). Тож поїхали!" - поділилася порадами ведуча.

Фолловери прийшли в захват від танцю цієї яскравої пари і засипали їх захопленими відгуками.

Дякую Лілея! Це справжній драйв

Переглянула 5 разів

частіше таке показуйте,аж до кохана захотілось так прианцювати

Такі щасливі, і прості. обожнюю вас

Ви супер

Як гарно ви танцюєте, молодці

Ви неймовірні! Стільки драйву, пристрасті і любові у вас! Аж дух перехоплює!

Неймовірні

Заряджаєте своєю енергетикою, чудові

Боже, яка красотаааа... я теж так хочу

найкраща пара в Україні, приємно спостерігати за вашої сім'ї. дуже позитивні

Яка прекрасна пара !!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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