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Стильный красавчик: 5-летний сын Ирины Билык снялся в модной фотосессии

 

Табриз с удовольствием позировал на фоне крутых мотоциклов

Ирина Билык не так уж часто радует поклонников снимками своих детей, но в последнее время стала все же чаще это делать. Так, на днях она вышла в свет с обоими сыновьями - 21-летним Глебом и 5-летним Табризом. А в новой публикации рассказала, что младший сын выступил моделью британского бренда одежды и снялся в стильной фотосессии.

Для съемки малыш примерил образ маленькой рок-звезды - он запечатлен в джинсах, футболках с яркими принтами и черной косухе. При этом сын 50-летней певицы и 47-летнего фотографа Аслана Ахмадова весело позировал на фоне мощных мотоциклов, а на одном из кадров даже смело забрался в седло.

"Табризу очень понравилось принимать участие в фотосессии. А как вы думаете, стоит ли баловать детей брендовой одеждой с детства?" - поинтересовалась у фолловеров Билык.

Сын Ирины Билык Табриз стал моделью в модной съемке (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Пользователи сети пришли в восторг от маленького модника и засыпали Ирину восхищенными комментариями.

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  • Сынуля ваш - красавчик! Очень стильный молодой человек!
  • Будущая фотомодель
  • Красивый мальчик
  • Если есть возможность, то конечно балуйте
  • милаш
  • Конечно стоит. какой красавчик
  • Копия папа ))
  • Такий маленький красунчик. Щастя дитинці і, звісно , балувати треба , якщо є можливість
  • Боже мой какой красивый ребенок
  • просто прелесть. Будущий покоритель женских сердец
  • Красивый Табриз!!! Я считаю, что стоит, почему бы и нет?
  • Конечно стоит! Табриз молодец, трудолюбивый и озорной, как мама

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык очаровала ярким нарядом от украинского дизайнера.

Также Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.

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