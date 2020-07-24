Стильний красень: 5-річний син Ірини Білик знявся в модній фотосесії

Ірина Білик не так вже часто радує шанувальників знімками своїх дітей, але останнім часом стала все ж частіше це робити. Так, днями вона вийшла у світ з обома синами - 21-річним Глібом і 5-річним Табризом. А в новій публікації розповіла, що молодший син виступив моделлю британського бренду одягу і знявся в стильній фотосесії.

Для зйомки малюк приміряв образ маленької рок-зірки - він зображений в джинсах, футболках з яскравими принтами і чорній шкірянці. При цьому син 50-річної співачки і 47-річного фотографа Аслана Ахмадова весело позував на тлі потужних мотоциклів, а на одному з кадрів навіть сміливо заліз у сідло.

"Табризу дуже сподобалося брати участь у фотосесії. А як ви думаєте, чи варто балувати дітей брендовим одягом з дитинства?" - поцікавилася у фоловерів Білик.

Син Ірини Білик Табриз став моделлю в модній зйомці (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Користувачі мережі прийшли в захват від маленького модника і засипали Ірину захопленими коментарями.

Мамин красень

ваш Синуля - красень! Дуже стильний молодий чоловік!

Майбутня фотомодель

Красивий хлопчик

Якщо є можливість, то звичайно балуйте

мілаш

Звичайно стоїть. який красунчик

Копія тато ))

Такий маленький красунчик. Щастя дитинці і, звісно , треба балувати , якщо є можливість

Боже мій, який гарний дитина

просто принадність. Майбутній підкорювач жіночих сердець

Красивий Табриз!!! Я вважаю, що варто, чому б і ні?

Звичайно стоїть! Табриз молодець, працьовитий і пустотливий, як мама

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